AstraZeneca retire son vaccin Covid-19 face à une baisse de la demande

Face à une demande en baisse et à l'émergence de nombreux autres vaccins conçus pour combattre les divers variants du Covid-19, le géant pharmaceutique suédo-britannique AstraZeneca a décidé de retirer le sien. Quel sera l'impact de cette décision ?

Adieu au vaccin AstraZeneca

Le groupe pharmaceutique suédo-britannique AstraZeneca a annoncé le retrait de son vaccin contre le Covid-19, baptisé Vaxzevria. Ce retrait s’explique par le “déclin de la demande” face à l’émergence de nouvelles alternatives vaccinales.

La fin d’une contribution significative

Depuis la mise sur le marché de Vaxzevria, l’un des premiers vaccins à combattre le coronavirus, la pandémie a évolué, générant de nouveaux variants. En réponse, un nombre croissant de vaccins mis à jour ont été produits, entraînant une baisse de la demande pour le Vaxzevria.

En raison de ce “surplus de vaccins mis à jour”, AstraZeneca a initié le retrait de l’autorisation de marketing du Vaxzevria en Europe.

Un bilan positif malgré les controverses

Malgré l’arrêt de la production et de la distribution de Vaxzevria, AstraZeneca souligne dans son communiqué l’impact positif de ce vaccin. Selon des estimations indépendantes, ce dernier aurait sauvé plus de 6,5 millions de vies et plus de trois milliards de doses ont été fournies à l’échelle mondiale.

Le parcours du vaccin d’AstraZeneca n’a cependant pas été sans obstacles. Le sérum a été suspecté d’augmenter le risque de thrombose et a connu plusieurs problèmes de livraison en Europe.