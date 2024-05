Détecter et gérer avec tact les troubles psychiatriques en public : un guide pratique

Nous sommes confrontés à une crise de santé mentale sans précédent . Face à cela, la solidarité et l’empathie sont essentielles. Nous devons aussi exiger de l’État qu’il investisse davantage dans les soins de santé mentale pour éviter que ceux qui souffrent ne soient laissés à la dérive.

Il ne faut pas oublier que le témoin d’une crise psychiatrique peut aussi en sortir traumatisé. Les comportements inhabituels et parfois effrayants peuvent engendrer des angoisses profondes, difficiles à gérer.

Face à une personne en crise, le réflexe de vouloir l’aider peut être contreproductif. “Il faut éviter de vouloir les raisonner”, conseille la psychologue. En effet, leur déstructuration psychique rend souvent impossible une interaction rationnelle. Il est également déconseillé de les toucher, pour éviter de provoquer un sentiment d’insécurité et de violence potentielle.

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

Les hôpitaux psychiatriques, déjà en difficulté avant la pandémie, se retrouvent désormais saturés . Selon Hélène Romano, docteure en psychopathologie, le virus a généré un climat anxiogène propice à l’augmentation des troubles mentaux. “Les patients sortent et reviennent. Ces allers-retours illustrent bien le manque de moyens investis par l’État”, déplore-t-elle.

La pandémie de Covid-19 a laissé derrière elle des traces indélébiles, notamment une hausse alarmante des troubles psychiatriques. Avec des comportements parfois déroutants et perturbateurs, la question de la réaction appropriée se pose.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter