CBD et action anti-inflammatoire : un allié naturel pour votre santé ?

Vous souffrez de douleurs liées à une inflammation depuis trop longtemps ?

Malheureusement, vous êtes loin d’être un cas isolé : les douleurs inflammatoires chroniques touchent des millions de personnes chaque jour. Quotidiennes, lancinantes, gênantes, parfois même handicapantes, ces douleurs prennent trop de place. Vous souhaitez soulager ces douleurs ? Regardons aujourd’hui du côté du cannabidiol (CBD), ce produit populaire ces dernières années qui se présente comme un anti-inflammatoire naturel. Info ou intox ?

L’inflammation : un mécanisme naturel parfois excessif

Avant de se pencher sur les solutions possibles pour soulager votre douleur, il est bon de comprendre réellement l’origine de celle-ci.

Comprendre l’inflammation et son rôle clé

L’inflammation est un mécanisme de défense essentiel pour l’organisme. En cas de blessure ou d’infection, elle joue le rôle de signal d’alerte, mobilisant notre système immunitaire pour éliminer les agents pathogènes et réparer les tissus endommagés. Ce processus naturel se manifeste par exemple par des rougeurs, des gonflements, de la chaleur ou encore des douleurs : autant de signes que votre corps lutte pour retrouver son équilibre.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Habituellement, l’inflammation est donc plutôt synonyme de guérison. Cependant, lorsque celle-ci tend à s’éterniser, elle peut être le symptôme d’une maladie chronique et auto-inflammatoire. On peut par exemple citer l’arthrose, la polyarthrite rhumatoïde ou encore la spondylarthrite ankylosante, des pathologies inflammatoires douloureuses. Ces maladies, souvent invalidantes, impactent lourdement la qualité de vie des patients, rendant cruciale une prise en charge adaptée.

Quand l’inflammation dégénère : les solutions traditionnelles et naturelles

Pour réduire l’inflammation, la médecine traditionnelle propose diverses approches en fonction du type et de l’intensité des symptômes. Par exemple, les inflammations aiguës, liées à des blessures ou des infections ponctuelles, sont généralement traitées à l’aide d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ou de corticoïdes. En revanche, pour les inflammations chroniques, plus complexes, des traitements sur le long terme comme les biothérapies, associés à des ajustements du mode de vie, sont privilégiés. Vous avez peut-être déjà expérimenté vous-même une ou plusieurs de ces options.

Sans se présenter comme une alternative naturelle révolutionnaire qui viendrait remplacer complètement un traitement adapté, le CBD apparaît comme une voie prometteuse pour vous apporter une action anti-inflammatoire et apaiser votre douleur. Plus d’information sur l’action du CBD dans l’inflammation par le spécialiste cb’dé.

Qu’est-ce que le CBD ?

Vous n’avez pas pu passer à côté ces dernières années tant son nom a émergé sur toutes les lèvres. Le cannabidiol, plus communément appelé CBD, est une molécule extraite du chanvre, une plante de la famille du cannabis. Contrairement au THC (tétrahydrocannabinol), il est non psychoactif, ce qui signifie qu’il n’altère ni la perception ni les capacités cognitives. Autrement dit, consommer du CBD n’entraîne pas d’effet planant, mais offrirait des bienfaits polyvalents contre de nombreux troubles (stress, insomnie, migraine, douleurs de règles, etc.).

Le CBD agit notamment sur le système endocannabinoïde, un réseau de récepteurs répartis dans tout votre corps. Ce système régulateur agit sur des fonctions essentielles, telles que le sommeil, l’appétit, la douleur et l’inflammation, ce qui expliquerait les actions positives potentielles de ce produit.

Le CBD : une aide précieuse face aux douleurs chroniques ?

De nombreuses pathologies inflammatoires, comme la spondylarthrite ankylosante ou l’arthrose, s’accompagnent d’autres symptômes que la douleur. Ainsi, le CBD aurait potentiellement une action multiple :

Réduction de l’inflammation avec apaisement de la douleur directement liée à la pathologie chronique.

Apaisement des troubles liés aux douleurs chroniques (insomnie, anxiété, migraine, etc.).

Sur le papier, si le CBD n’est pas considéré comme un traitement médical et ne saurait vous guérir, il pourrait tout de même constituer une alternative naturelle pour apaiser les symptômes désagréables (voire difficilement supportables) de votre quotidien.

Le CBD, disponible sous de multiples formes (huiles, gélules, baumes, infusions, etc.), est une substance ne provoquant aucune dépendance et qui n’implique aucun effets secondaires notables lorsqu’il est bien dosé. Renseignez-vous davantage pour savoir quelle forme de CBD choisir et comment l’utiliser en fonction de ce que vous souhaitez.

Nous rappelons que le CBD n’est pas un médicament et ne saurait remplacer un traitement prescrit par un professionnel de santé. En cas de douleurs chroniques, veillez à bien respecter les règles d’usage des anti-inflammatoires et parlez à votre médecin en premier lieu pour avoir un avis professionnel.