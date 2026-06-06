Ce simple aliment booste vos séances de sport et accélère la récupération, selon la science

Un aliment du quotidien pourrait bien optimiser vos performances sportives tout en facilitant la récupération musculaire. Plusieurs études récentes mettent en lumière ses atouts nutritionnels, confirmant son rôle clé dans l’alimentation des sportifs.

Tl;dr Le miel offre une énergie rapide, comparable aux gels sportifs.

Il favorise la récupération après l’effort grâce à ses composés naturels.

Peu de différence entre types de miel pour la performance.

Un regain d’intérêt pour le miel chez les sportifs

Depuis quelque temps, un engouement pour le miel agite les réseaux sociaux et les adeptes de sport. Certains, inspirés par l’exemple de l’athlète Sebastian Sawe — premier homme à passer sous la barre des deux heures au marathon en se nourrissant de pain et de miel avant la course — vantent ses vertus comme carburant naturel idéal. Mais que dit réellement la science sur son efficacité ?

Miel, source d’énergie naturelle : ce qu’en dit la recherche

Composé principalement de glucose et de fructose, le miel est une réserve rapide d’énergie, particulièrement recherchée lors d’un effort intense ou prolongé. Ces deux sucres simples, absorbés par des voies différentes dans l’organisme, permettent une utilisation simultanée et optimale du carburant. Cette particularité expliquerait pourquoi certains produits commerciaux — boissons ou gels énergétiques — associent plusieurs sources de glucides pour améliorer la performance.

Une cuillère à soupe généreuse apporte environ 20 grammes de glucides, soit l’équivalent énergétique d’un gel du commerce. Prendre une dose avant l’entraînement peut recharger efficacement les réserves de glycogène, notamment le matin après une nuit à jeun.

Cependant, plusieurs études nuancent ces avantages : lors d’entraînements prolongés comme le football ou des contre-la-montre cyclistes, le miel s’est montré aussi efficace — mais pas supérieur — aux boissons sportives classiques. En clair, il ne fait pas mieux que d’autres sources de glucides, mais il n’a rien à leur envier non plus.

Miel et récupération : un atout inattendu ?

C’est surtout dans la phase qui suit l’effort que le miel tire son épingle du jeu. Des expériences menées auprès de coureurs amateurs ont révélé qu’une boisson sucrée au miel aidait à maintenir un taux élevé de glucose sanguin et permettait aux participants de courir plus longtemps lors d’une deuxième session rapprochée. Une telle capacité à reconstituer rapidement les réserves énergétiques pourrait s’avérer précieuse lors de séances rapprochées ou dans des conditions extrêmes.

À cela s’ajoutent des micronutriments et composés végétaux uniques (flavonoïdes, acides phénoliques) dotés d’effets antioxydants ou anti-inflammatoires potentiels. Certaines variétés comme le Mānuka honey ou le miel malaisien contiennent même des substances antibactériennes renforcées.

Pour résumer clairement les principaux bénéfices attribués au miel dans ce contexte :

Soutien énergétique rapide , proche des produits industriels ;

, proche des produits industriels ; Aide au rétablissement musculaire , grâce à ses composés spécifiques ;

, grâce à ses composés spécifiques ; Pouvoir antioxydant potentiel, utile en période d’entraînement intense.

Miel : simple alternative naturelle ?

Si toutes les sortes n’affichent pas exactement la même composition ni les mêmes propriétés gustatives ou nutritionnelles, aucune preuve solide ne démontre aujourd’hui qu’un type particulier surpasse largement un autre pour soutenir la performance sportive. Le consensus scientifique actuel suggère donc que le miel, bien utilisé, constitue une option naturelle efficace et abordable face aux gels ou boissons énergétiques industrielles — tout en offrant quelques atouts supplémentaires pour la récupération et la santé globale.

Henry Chung, maître de conférences à l’Université d’Essex ; Charlotte Gowers et Justin Roberts, Anglia Ruskin University.