Certaines stérilets hormonaux augmentent-t-ils le risque de dépression ?

Une étude de l'Agence nationale du médicament avance qu'il s'agit des stérilets intra-utérins (DIU) comportant le plus haut taux d’hormones.

L’Agence nationale du médicament (ANSM) a indiqué mardi 14 février que les stérilets contenant le plus d’hormones présenteraient des risques supplémentaires de troubles dépressifs, même si celui-ci demeure “faible”.

Un dispositif intra-utérin (DIU) ou stérilet avec hormones est une méthode de contraception diffusant pendant 5 ans en moyenne du lévonorgestrel, une hormone de synthèse qui épaissit la glaire cervicale entre le vagin et l’utérus. De fait, le passage des spermatozoïdes est empêché.

Une étude de deux ans

Toutefois, l’ANSM rappelle qu’à l’instar de toute contraception hormonale, leur utilisation peut être associée à un risque de dépression ou de troubles de l’humeur.

Pendant deux ans, le groupement d’intérêt scientifique (GIS) EPI-PHARE constitué par l’ANSM et la Cnam a étudié la consommation de psychotropes (qu’il s’agisse d’antidépresseurs, d’anxiolytiques ou autres hypnotiques) dans les deux ans après la pose du DIU, dosé soit à 52 mg, soit à 19,5 mg de lévonorgestrel.

Stérilet / troubles de l’humeur : résultats ?

Ainsi, les femmes portant un DIU avec dosage plus élevé en lévonorgestrel présentent un risque légèrement supérieur d’utilisation d’antidépresseurs (+13 %) dans les deux années suivant la pose du DIU par rapport à un DIU moins dosé.

À l’inverse, l’étude n’a pas révélé d’augmentation du recours aux anxiolytiques ou hypnotiques.

Des risques “faibles voire très faibles”

Isabelle Yoldjian, directrice médicale de l’ASNM, résume :

Les risques sont faibles, voire très faibles. Cette information ne permet pas de déterminer une conduite à tenir, mais d’apporter une information supplémentaire et d’améliorer l’échange entre le praticien et la patiente.

Les deux stérilets hormonaux dosés à 52 mg de lévonorgestrel sont le Mirena et le Donasert. Quant aux autres (Kyleena et Jaydess), ils sont moins dosés (respectivement 19,5 mg et 13,5 mg).