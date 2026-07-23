Ces robots humanoïdes ont opéré des porcs, et ça change la donne

En neuf mois, une équipe de Californie a mené une chirurgie biliaire sur des porcs avec des robots humanoïdes. L’essai ouvre une piste pour la télésurgery.

En bref Des robots humanoïdes ont opéré des porcs vivants

L’étude de faisabilité est publiée dans Nature

La télésurgery gagne un argument concret

Neuf mois. C’est le temps qu’il a fallu à une équipe de l’University of California, San Diego pour passer de l’idée à une intervention sur animal vivant avec des robots humanoïdes. Pour un domaine aussi lourd que la chirurgie robotique, le chiffre n’est pas anodin.

Le travail, publié dans Nature, reste une étude de faisabilité. Il ne dit pas que ces machines vont remplacer les plateformes actuelles demain matin. Il montre autre chose, plus concret, les humanoïdes peuvent devenir des aides fiables pour des gestes complexes, y compris à distance.

Neuf mois pour passer du prototype au bloc

Les robots chirurgicaux ne sont pas nouveaux. En laparoscopie, ils sont même déjà bien installés. Le système le plus connu, le da Vinci System, repose sur une console pilotée par le chirurgien et plusieurs bras robotisés, dont un pour la caméra 3D.

L’originalité ici, c’est la forme humanoïde, avec deux jambes, et une ambition logistique assez claire. Selon Shanglei Liu, relayé par le site spécialisé VEKIRA, l’expérience rappelait les débuts de la chirurgie robotique moderne, avec des limites comparables, notamment des collisions d’instruments, un délai du signal et des repositionnements fréquents. Mais le chirurgien de UCSD souligne aussi un point frappant, il a fallu des décennies aux premières plateformes pour arriver à une chirurgie sur porc vivant, contre neuf mois pour ce projet.

Au bloc, deux opérations menées jusqu’au bout

Avant d’aller plus loin, l’équipe a d’abord testé la motricité fine des machines sur table, avec des objets inertes puis avec du matériel chirurgical classique. À chaque étape, un vrai chirurgien gardait la main via une console.

Une fois ces essais validés, les chercheurs sont passés à des porcs anesthésiés pour retirer la vésicule biliaire par chirurgie mini-invasive. Un chirurgien contrôlait le robot à distance, pendant qu’un autre médecin assistait au chevet de l’animal. Et, à un moment, un deuxième robot est brièvement intervenu en renfort. Les deux opérations ont été menées à terme. Dans un cas, un saignement mineur est apparu, puis a été rapidement maîtrisé.

Ryan Broderick, chargé de piloter le robot pendant ces interventions, raconte avoir ressenti une appréhension normale liée à toute technologie neuve. Il ajoute que « le robot humanoïde donnait une sensation très proche des systèmes robotiques déjà commercialisés », malgré une latence notable et des recalibrages attendus sur un modèle de preuve de concept.

Pourquoi ces robots intéressent au-delà de l’hôpital

Les deux chirurgiens rapportent un effet déjà connu avec la robotique, une meilleure précision et moins de fatigue pour l’opérateur. Mais ces humanoïdes ont un autre atout, ils prennent moins de place et se transportent plus facilement que les systèmes existants. Ce n’est pas un détail.

Pour Shanglei Liu, cela pourrait ouvrir des usages en zones peu dotées, dans des environnements dangereux, ou là où l’accès est difficile. Il va même plus loin en évoquant l’espace. De son côté, Ryan Broderick estime que la télésurgery élargirait la portée des soins au-delà des murs de UCSD, et qu’un robot de ce type pourrait aussi assister un chirurgien seul quand une équipe complète n’est pas disponible. Pour le lecteur, l’enjeu est là, pas dans le gadget, mais dans l’accès aux soins.