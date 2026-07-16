Cet antibiotique de dernier recours vacille face à un germe d’hôpital

Un antibiotique clé contre Pseudomonas aeruginosa perd du terrain. Une étude chinoise repère des mutations qui compliquent le traitement.

En bref Un antibiotique clé perd en efficacité

Deux mutations ont été repérées

D’anciens traitements pourraient revenir

Quand un antibiotique de dernier recours commence à flancher, ce n’est jamais une petite note de bas de page. Pour les équipes hospitalières, c’est un signal concret, parce que ceftazidime-avibactam est justement utilisé quand les autres options ont déjà échoué contre Pseudomonas aeruginosa.

Quand la dernière cartouche commence à s’user

Cette bactérie opportuniste est l’une des grandes causes d’infections associées aux soins. Le problème, c’est qu’elle sait déjà résister aux carbapénèmes, une famille d’antibiotiques lourds, ce qui a rendu ceftazidime-avibactam si précieuse. Et quand même, la marge se réduit.

Des chercheurs de Tongji University, en Chine, décrivent dans la revue Microbiology Spectrum un début de résistance supplémentaire. Pas sur des dizaines de cas, il faut le dire. Seulement deux patients en état critique. Mais sur ce genre de sujet, le faible nombre n’annule pas l’alerte, il la cadre.

Deux cas, des mutations et un signal à prendre au sérieux

Les équipes ont trouvé dans les échantillons de Pseudomonas aeruginosa deux versions modifiées d’enzymes, KPC-71 et KPC-78. En pratique, ces mutations aident la bactérie à mieux encaisser l’attaque du traitement, en neutralisant plus efficacement la partie avibactam, celle qui sert en quelque sorte de bouclier dans l’association médicamenteuse.

Ce n’est pas le seul ressort. Les auteurs estiment aussi que ces enzymes mutées agissent avec les défenses naturelles déjà présentes dans la bactérie. Résultat, un microbe encore plus difficile à éliminer.

Le paradoxe des vieux antibiotiques

Là, l’étude devient intéressante. Ces souches mutées perdaient en revanche une partie de leur résistance face à d’anciens carbapénèmes, notamment l’imipénem et le méropénem. En gros, ce que la bactérie gagne d’un côté contre ceftazidime-avibactam, elle pourrait le payer de l’autre.

Mais ce répit a ses limites. Les chercheurs évoquent un effet de bascule, avec la possibilité théorique de mutations de retour sous pression antibiotique. Autrement dit, une souche apparemment redevenue sensible aux carbapénèmes pourrait reprendre sa résistance.

Pourquoi les hôpitaux sont en première ligne

On retrouve Pseudomonas aeruginosa un peu partout, dans l’eau comme dans les sols. Le vrai danger concerne surtout les patients déjà fragilisés, d’où son poids à l’hôpital, en particulier autour des cathéters et des ventilateurs.

Les auteurs attirent aussi l’attention sur la lignée ST463, déjà surveillée en Chine. Les échantillons étudiés en sont issus, avec un profil déjà très infectieux, sévère et résistant, même avant ces nouvelles mutations. Ce que ça change pour vous, concrètement, c’est surtout une chose : la surveillance pendant le traitement devient encore plus importante pour éviter que cette résistance ne prenne de vitesse les soignants.