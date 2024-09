Cette huile essentielle cicatrisante est votre alliée contre les boutons de fièvre!

Avec des propriétés antivirales, cicatrisantes et antibactériennes, cette substance est véritablement polyvalente. Serait-il possible qu'elle soit la clé de nombreux traitements médicaux à l'avenir ?

Tl;dr Le bouton de fièvre est une infection virale due au virus HSV-1.

L’huile essentielle de Lavandin, Géranium Rosat et Ravintsara peuvent aider à le traiter.

L’huile essentielle de Niaouli est particulièrement recommandée en cas de bouton de fièvre.

L’huile d’arbre à thé n’est pas recommandée pour l’herpès labial ou les boutons d’acné.

Le bouton de fièvre : un malaise viral

Le bouton de fièvre est une infection virale causée par le virus herpès simplex virus 1 (HSV-1). Se manifestant généralement sous forme de petites vésicules douloureuses sur les lèvres ou autour de la bouche, il est le signe d’une baisse du système immunitaire ou d’une exposition au soleil ou au stress. Le bouton de fièvre est contagieux et peut se transmettre par contact direct.

Des remèdes naturels à portée de main

Selon Mathilde Sézerat, docteure en pharmacie et diplômée en phytoaromathérapie, l’utilisation d’huiles essentielles peut aider à freiner son développement. Les huiles essentielles de Lavandin, de Géranium Rosat et de Ravintsara sont notamment citées pour leurs propriétés apaisantes, anti-inflammatoires, antiseptiques et antivirales.

L’huile essentielle de Niaouli : une solution efficace

En tête de liste des huiles essentielles recommandées pour lutter contre le bouton de fièvre se trouve l’huile essentielle de Niaouli. Ses vertus antivirales, cicatrisantes et antibactériennes spécifiques au virus de l’herpès en font un allié de taille. Son application locale pure est recommandée dès que l’on commence à sentir que le bouton de fièvre va sortir, et jusqu’à disparition de la sensation.

Après l’apparition du bouton de fièvre, il est conseillé de mélanger 2 à 3 gouttes de chacune des 4 huiles essentielles citées plus haut (Ravintsara, Niaouli, Lavandin et Géranium Rosat) avec une noisette d’huile végétale et d’appliquer le mélange sur la zone atteinte jusqu’à 5 fois par jour et jusqu’à disparition de l’herpès. A noter que contrairement à certaines idées reçues, l’« huile essentielle d’arbre à thé (ou Tea Tree) n’est pas vraiment recommandée pour l’herpès labial ni pour les boutons d’acné ».