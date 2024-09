Romarin en huile essentielle : booster sa mémoire et bien plus encore !

L'huile essentielle de romarin à 1,8 cinéole est réputée pour ses propriétés oxygénantes pour le cerveau. Comment pouvez-vous l'intégrer dans votre routine quotidienne pour profiter de ses bienfaits?

Tl;dr L’huile essentielle de romarin à 1,8 cinéole est un oxygénant du cerveau.

Elle peut être utilisée pour renforcer la mémoire et prévenir la chute des cheveux.

Son utilisation varie en fonction du chémotype du romarin.

Certaines personnes, notamment les enfants et les femmes enceintes, doivent éviter son utilisation.

L’huile essentielle de romarin : une source de bien-être

L’huile essentielle de romarin, ou Salvia rosmarinus, est un concentré de bienfaits pour notre organisme. Selon le Dr Françoise Couic-Marinier, docteur en pharmacie et formatrice en phytothérapie et aromathérapie, « les molécules fabriquées par la plante diffèrent selon le terroir« . De fait, les trois chémotypes de cette plante possèdent des propriétés et des indications distinctes.

Les trois visages du romarin

Le romarin à 1,8 cinéole, également appelé Eucalyptol, est le plus connu des trois. Comme le précise le Dr Couic-Marinier, « c’est un expectorant pulmonaire et un oxygénant du cerveau« . Cette huile essentielle peut donc stimuler la mémoire et l’intellect.

Le romarin camphré, quant à lui, est réputé pour préparer les muscles à l’effort et réchauffer les articulations grâce à ses propriétés chauffantes. Enfin, le romarin à verbénone est un allié de notre système digestif et hépatique.

Une huile essentielle polyvalente

L’utilisation de ces huiles varie en fonction de leur chémotype. Par exemple, l’huile essentielle de romarin à 1,8 cinéole peut être inhalée pour stimuler la mémoire, mais elle peut aussi être massée sur le thorax pour ses propriétés d’expectorant pulmonaire.

Précautions d’emploi

Comme toutes huiles essentielles, celles de romarin peuvent provoquer des allergies. Il est ainsi recommandé de les tester sur le pli du coude avant utilisation. Par ailleurs, les enfants de moins de six ans, les femmes enceintes ou allaitantes et les personnes épileptiques devraient éviter leur utilisation.