Cette IA prédit les crises cardiaques une décennie à l’avance

Selon une recherche de l'université d'Oxford, l'intelligence artificielle a permis de prédire plus de 3 000 crises cardiaques jusqu'à dix ans à l'avance. Cette étude a été rendue publique le lundi 13 novembre. Et vous, pensez-vous que l'IA peut révolutionner le domaine médical ?

Une récente étude menée par l’université d’Oxford a démontré le potentiel immense de l’intelligence artificielle (IA) dans la prédiction des crises cardiaques. Selon les résultats, plus de 3.000 crises cardiaques ont pu être anticipées jusqu’à dix ans à l’avance.

Grâce à cette percée, les chercheurs envisagent de déployer à grande échelle ce système dans les systèmes de santé du monde entier, avec l’espoir de prévenir des milliers de décès par crise cardiaque et d’améliorer le traitement de près de la moitié des patients sujets aux infarctus.

Les scientifiques ont analysé les données de plus de 40.000 patients soumis à des scanners de routine pour tester l’efficacité de l’IA. Les résultats ont montré que l’IA a amélioré la précision des tomodensitogrammes cardiaques utilisés pour détecter toute obstruction ou rétrécissement des artères.

Le gouvernement britannique a récemment débloqué plus de 24 millions d’euros pour faciliter l’utilisation de ces outils d’IA par le NHS, le système de santé publique du Royaume-Uni. Cet investissement montre la reconnaissance officielle de l’importance de l’IA dans le domaine de la santé.

L’avis de la rédaction

Cette avancée ouvre des perspectives inédites pour la prévention des crises cardiaques. L’IA démontre une fois de plus son potentiel dans le domaine de la santé, et pourrait révolutionner le traitement des maladies cardiovasculaires. Nous saluons l’engagement du gouvernement britannique dans cette voie et attendons avec impatience de voir les résultats de cette étude à plus grande échelle.