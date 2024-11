Cette nouvelle technique apporte de l’espoir aux personnes souffrant d’infections urinaires chroniques

Des millions de personnes souffrant de cystites chroniques retrouvent l'espoir grâce à une nouvelle technique!

Chaque année, des millions de personnes aux États-Unis et dans le monde entier souffrent d’infections des voies urinaires. Des groupes spécifiques, comme les femmes, les personnes âgées et certains anciens combattants, sont particulièrement susceptibles de contracter des infections urinaires chroniques.

Le traitement classique pour ces infections repose sur l’utilisation d’antibiotiques. Cependant, l’utilisation excessive de ces médicaments a conduit à une résistance accrue des microbes, réduisant ainsi leur efficacité. Pour résoudre ce problème, nous avons combiné notre expertise en microbiologie et en ingénierie pour créer un matériau vivant qui abrite une souche spécifique d’E. coli bénéfique.

Notre étude montre que les « bonnes » bactéries libérées par ce biomatériau peuvent rivaliser avec les « mauvaises » bactéries pour les nutriments et gagner, réduisant ainsi considérablement le nombre de microbes pathogènes. Avec un développement supplémentaire, nous pensons que cette technique pourrait aider à gérer les infections urinaires récurrentes qui ne répondent pas aux antibiotiques.

Mais délivrer ces bactéries bénéfiques à la vessie pour prévenir les infections urinaires est un défi. Les méthodes actuelles pour livrer des bactéries à la vessie sont invasives et nécessitent une réinsertion répétée de cathéters. Même lorsque les bactéries sont libérées avec succès dans la vessie, l’urine élimine ces microbes parce qu’ils ne peuvent pas adhérer à la paroi de la vessie.

C’est pourquoi nous avons développé un biomatériau qui peut libérer lentement des bactéries dans la vessie au fil du temps. Composé de E. coli vivant intégré dans une structure matricielle en gel, ce biomatériau peut libérer des bactéries pendant jusqu’à deux semaines dans la vessie. Ceci élimine la nécessité pour les bactéries de s’attacher à la vessie pour persister dans l’organe.

On en pense quoi ?

Les résultats de notre étude sont prometteurs et ouvrent la voie à de nouvelles stratégies thérapeutiques pour le traitement des infections urinaires. Cette approche pourrait non seulement aider à gérer les infections urinaires récurrentes, mais aussi contribuer à la lutte contre la résistance aux antibiotiques. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour affiner cette technologie et évaluer son efficacité dans des modèles animaux et des essais cliniques.