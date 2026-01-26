Consommation quotidienne de viande : un facteur clé dans près d’un cinquième des infections urinaires

Une étude récente révèle qu’une proportion significative des infections urinaires, près de 20 %, pourrait être attribuée à la consommation quotidienne de viande, mettant en lumière un lien méconnu entre alimentation et risque d’infection urinaire.

Tl;dr Viande contaminée liée à 18 % des infections urinaires.

E. coli de la volaille et du porc, risques accrus pour les femmes.

Prévention : hygiène stricte en cuisine, vigilance accrue conseillée.

Un coupable inattendu dans l’assiette

Chaque année, des millions de personnes affrontent la douleur vive d’une infection urinaire, souvent imputée à une question d’hygiène ou au simple hasard. Or, une récente étude américaine met en lumière un facteur jusqu’ici largement sous-estimé : la contamination de la viande. Selon cette recherche menée en Californie du Sud, près d’un cas sur cinq serait lié à la présence de la bactérie E. coli dans des aliments aussi courants que la dinde, le poulet ou le porc.

E. coli : de l’animal à l’homme, un parcours insidieux

Des scientifiques issus de George Washington University et de Kaiser Permanente ont croisé plus de 2 300 prélèvements urinaires avec près de 3 400 échantillons prélevés chaque semaine dans des supermarchés locaux entre 2017 et 2021. Le constat est sans appel : environ 18 % des infections urinaires étaient attribuables à des souches animales — ce que les spécialistes nomment UTIs zoonotiques ou alimentaires. La contamination était particulièrement marquée dans la viande de dinde (82 %), devant le poulet (58 %) et le porc (54 %). La transmission se joue souvent lors d’un lavage insuffisant des mains après manipulation de viande crue, favorisant le passage des bactéries du tube digestif vers les voies urinaires.

Des populations vulnérables et une menace persistante

Les femmes se révèlent plus exposées — près de 20 % des cas d’origine alimentaire contre seulement 8,5 % chez les hommes. Les quartiers défavorisés paient également un lourd tribut, avec un risque accru de 60 %, notamment lorsque la chaîne du froid n’est pas respectée. L’E. coli, responsable de quelque 80 % des infections urinaires aux États-Unis (soit jusqu’à huit millions chaque année), se transmet aisément via les jus de viande ou par contact indirect sur les ustensiles et surfaces.

Par ailleurs, la résistance croissante aux antibiotiques inquiète : les souches présentes dans la viande ressemblent dangereusement à celles retrouvées chez l’homme.

Bons réflexes et pistes pour limiter le risque

Quelques gestes simples s’imposent pour limiter ces infections :

Séparer planches à découper pour viande et légumes.

Laver soigneusement mains et ustensiles après usage.

Cuire les viandes à cœur (au moins 75°C).

Boire suffisamment d’eau, privilégier les légumes plusieurs fois par semaine et choisir des fournisseurs fiables complètent ces recommandations. En cas de symptômes tels que brûlures urinaires, besoin pressant ou douleurs abdominales, consulter rapidement reste essentiel pour éviter complications rénales ou septicémie.

La lutte contre les UTIs alimentaires passera aussi par une vigilance accrue sur toute la chaîne agroalimentaire — un défi alors que l’élevage intensif multiplie les bactéries résistantes et complexifie leur contrôle.