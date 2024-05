Choisir les escaliers à l’ascenseur pourrait prolonger votre vie, selon une étude

Les scientifiques ont potentiellement découvert une méthode efficace pour diminuer les risques de maladies cardiaques et d'AVC suite à une étude. Cette découverte pourrait simplifier le choix entre escaliers et ascenseur. Intriguant, n'est-ce pas ?

Tl;dr Des chercheurs ont trouvé un lien entre la montée d’escaliers et la réduction des risques de maladies cardiaques.

L’étude a analysé les données de 480 000 personnes âgées de 35 à 85 ans.

Monter plus de 5 étages d’escaliers par jour réduirait les risques de problèmes de santé de 20%.

Les scientifiques encouragent la population à utiliser davantage les escaliers.

Escaliers ou ascenseur ? La science a tranché

Une étude récente pourrait bien mettre fin au dilemme entre l’ascenseur et l’escalier. Des chercheurs ont découvert une corrélation entre la montée d’escaliers et la réduction des risques de maladies cardiaques et d’AVC.

Une étude de grande envergure

Les chercheurs de l’Université d’East Anglia et du Norfolk and Norwich University Hospital Foundation Trust au Royaume-Uni ont analysé les données de 480 000 personnes, âgées de 35 à 85 ans. Selon le Dr Sophie Paddock, auteure de l’étude, les résultats confirment que des exercices d’intensité modérée, tels que monter des escaliers, ont de réels avantages pour la santé.

Les bienfaits de la montée d’escaliers

Le Dr Manish Parikh, chef du service de cardiologie au New York-Presbyterian Brooklyn Methodist Hospital, explique : « Votre fréquence cardiaque augmente, votre débit cardiaque augmente et votre état circulatoire s’améliore ». Ainsi, une simple activité comme monter des escaliers peut avoir des avantages à long terme pour la santé cardiaque.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

L’étude montre que monter plus de 5 étages d’escaliers par jour, soit environ 50 marches, réduirait de 20 % les risques de problèmes de santé. Les scientifiques ont pris en compte des facteurs tels que la tension artérielle, le cholestérol, les antécédents familiaux et génétiques, ainsi que le tabagisme des participants.

Un appel à l’action

Face à ces résultats, les chercheurs encouragent vivement la population à utiliser davantage les escaliers. Ce choix simple peut non seulement aider à prévenir les maladies cardiaques, mais aussi à maintenir une bonne forme physique.