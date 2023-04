La forme de votre cœur, un indicateur du risque de maladies cardiaques ?

Avec une intelligence artificielle (IA), des chercheurs estiment que l'aspect sphérique du cœur est un signe de survenue d'une cardiomyopathie.

D’après une étude dirigée par des chercheurs de l’université de Stanford en Californie, la rondeur (ou sphéricité) du cœur pourrait avoir son importance sur la santé générale.

Aidés d’une IA, ils ont passé au crible près de 39 000 IRM de coeurs sains, tirées d’une biobanque, et la forme de votre coeur pourrait bien jouer un rôle.

Ainsi, selon eux, une forme plus sphérique (ronde) pourrait être associée à un risque 47% plus important de développer une cardiomyopathie.

Shoa Clarke, cardiologue ayant participé à l’étude, résume :

La plupart des gens qui pratiquent la cardiologie sont bien conscients qu’après qu’une personne développe une maladie cardiaque, le cœur aura l’air plus sphérique. Ce n’est pas une garantie qu’avoir une sphéricité élevée signifie que vous aurez une manifestation clinique. C’est juste un marqueur pour les personnes à haut risque. D’autres facteurs pourraient être en jeu.

La forme du ventricule gauche, qui envoie le sang riche en oxygène dans le corps, a été observée.

Mais aussi en parallèle, les dossiers de santé des participants en vue de repérer ceux montrant certains marqueurs génétiques liés à des maladies cardiaques.

Ce que révèle cette étude, c’est l’intérêt croissant de l’utilisation de l’IA dans la “lecture” des images médicales, qui pourraient bien cacher de nouveaux indicateurs de santé.

À Fox News Digital, le cardiologue a indiqué plus généralement :

Un élément clé de notre travail est que les stratégies actuelles d’évaluation du cœur sont bonnes, mais elles ont été établies il y a des décennies, avant l’ère des mégadonnées. Nous avons maintenant l’opportunité de réfléchir plus largement et de nous demander ce que d’autres caractéristiques du cœur peuvent nous dire sur le risque et la biologie de la maladie.