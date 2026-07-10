Chute de cheveux : le soupçon sur certaines crèmes intrigue encore

Des études relient certains soins du visage, surtout les écrans solaires, à une alopécie frontale. Le signal existe, mais la preuve manque encore.

En bref La FFA augmente depuis vingt ans

Crèmes et écran solaire sont suspectés

Aucune preuve de cause à effet

Les cas de FFA, cette alopécie qui fait reculer la ligne frontale des cheveux, ont nettement augmenté en vingt ans, surtout en Europe et aux États-Unis. C’est ce qui pousse les chercheurs à regarder de plus près l’environnement, en plus de la génétique et des hormones.

Une maladie en hausse, et un même type de produit qui revient

Ce qui intrigue, c’est la répétition du même signal. Un travail publié en 2023, fondé sur neuf études, relie la FFA à l’usage de produits pour le visage, notamment les hydratants et, plus encore, l’écran solaire.

Bon, cela ne veut pas dire que ces produits provoquent à eux seuls la maladie. Mais quand un lien ressort dans plusieurs travaux, les dermatologues regardent. Et là, ils regardent quand même de près.

Pourquoi le signal intéresse les chercheurs

L’hypothèse avancée est assez simple à comprendre. Certains ingrédients de produits appliqués puis laissés sur la peau pourraient pénétrer autour des follicules pileux, déclencher une réponse immunitaire, puis abîmer progressivement ces follicules.

Sur le papier, l’idée tient. Dans la vraie vie scientifique, c’est plus compliqué. Résultat ? Un soupçon crédible, mais pas de démonstration.

Des études troublantes, mais pas décisives

Au Royaume-Uni, deux études menées en 2016 et 2017 ont interrogé de petits groupes. Dans la première, 100 femmes atteintes de FFA disaient utiliser davantage de crème solaire que 105 femmes sans perte de cheveux. Dans la seconde, 17 hommes avec FFA utilisaient bien plus souvent de la crème solaire, ou un hydratant qui en contient, que 73 hommes sans la maladie.

Des chercheurs en Thaïlande ont aussi appelé à la prudence. Leur étude de 2021 portait sur 250 femmes asiatiques, dont 50 avec une FFA et 100 avec une perte ou un affinement des cheveux plus large. Là encore, les femmes concernées utilisaient significativement plus d’hydratant et de crème solaire que les témoins.

Le point clé, vous le voyez, c’est la différence entre association et causalité. Ces enquêtes montrent un lien statistique, pas une cause prouvée.

Ce que cela change, concrètement, aujourd’hui

D’autres explications existent. Une personne qui remarque un début d’éclaircissement peut devenir plus attentive à son apparence et acheter davantage de soins. Il est aussi possible que l’exposition au soleil joue un rôle, et que l’usage plus fréquent de crème solaire reflète simplement plus de temps passé dehors.

Un essai mieux construit consisterait à répartir au hasard des personnes sans chute de cheveux entre usage de soins et absence de soins. Mais si ces produits étaient vraiment en cause, l’éthique d’un tel test poserait un vrai problème.

Pour l’instant, la plupart des experts ne jugent pas les preuves assez solides pour recommander d’éviter l’écran solaire, qui reste important contre le cancer de la peau. L’Association britannique des dermatologues rappelle d’ailleurs que la cause de la FFA reste inconnue, avec plusieurs pistes possibles, le système immunitaire, les hormones et la génétique.