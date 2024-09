Comment freiner les personnes centrées sur elles-mêmes?

Il est essentiel de comprendre que tout le monde a le droit d’être écouté et respecté dans une conversation. Face à l’égocentrisme, il est parfois nécessaire de poser des limites pour préserver notre bien-être .

Faut-il alors fuir ces personnes ou trouver le courage de confronter leur comportement ? Il est possible de faire remarquer à notre interlocuteur que son attitude nuit à l a qualité de notre relation . Cependant, si rien ne change, il peut être préférable de limiter nos interactions avec ces individus.

Le psychologue clinicien Pascal Anger affirme qu’il y a une évidente part d’égocentrisme dans cette attitude. « Ces personnes sont souvent centrées sur elles-mêmes et refusent la critique. Elles ont du mal à prendre conscience de l’existence des autres et à se remettre en question, » explique-t-il.

Qui n’a jamais connu cette situation où, au cours d’une conversation, une personne monopolise constamment la parole, ramenant tout à elle? C’est un phénomène que nous avons tous observé, et qui peut se révéler particulièrement exaspérant.

On a tous dans notre entourage une personne qui a toujours le don d'orienter la discussion vers elle, ce qui peut parfois être agaçant. Et vous, connaissez-vous quelqu'un comme ça ?

