La Faiblesse Dissimulée derrière le Comportement de ceux qui prétendent tout savoir

Ces personnes qui saisissent chaque opportunité pour corriger autrui et offrir des conseils non demandés, qui sont-elles donc, ces maîtres de la leçon ? Ne vous êtes-vous jamais demandé ce qui les motive ?

Qui ne s’est jamais trouvé face à ces personnes qui, à chaque conversation, se targuent de savoir tout sur tout ? La science, l’Histoire, la politique, la vie de couple, la parentalité, la sexualité… rien ne semble échapper à leur connaissance encyclopédique. Mais qui sont vraiment ces donneurs de leçons ?

Selon Pascal Anger, psychologue, ces personnes qui « savent tout ou croient tout savoir agacent, manquent souvent d’empathie et n’invitent pas à l’échange ». Leur comportement, qui peut susciter l’admiration au début, cache en réalité une grande faille narcissique. Le besoin de tout contrôler prédomine, révélant un profond besoin de se rassurer. Derrière leur assurance, ces personnes sont souvent pleines de doutes et d’angoisses.

Pourquoi un tel comportement ? Ces individus ont souvent dû assumer très jeunes des responsabilités qui n’étaient pas de leur âge, comme s’occuper de leur famille. Cette situation a créé en eux un besoin de se valoriser et de se rassurer. « Elles ont aussi un grand besoin d’amour, de se mettre en avant et parfois même, un besoin inconscient de manipuler leur entourage », explique Pascal Anger.

Face à ce comportement, l’important est d’apprendre à dire « je ne sais pas », « je souhaite apprendre ». Si l’on se reconnaît dans cette description, il est essentiel de prendre conscience de cette distorsion et d’essayer de changer. Si l’on est confronté à un donneur de leçons, il est préférable de lui dire que l’on entend sa position mais qu’on n’a pas la même vision des choses.

L’avis de la rédaction

Le donneur de leçons est un personnage complexe, qui cache souvent derrière son assurance une grande fragilité. Comprendre son comportement peut aider à mieux interagir avec lui et à construire des relations plus saines et respectueuses. Toutefois, chacun doit se rappeler que personne ne sait tout et que l’apprentissage est un processus continu.