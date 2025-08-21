Un psychologue renommé dévoile les risques liés aux traumatismes non révélés

Les traumatismes enfouis peuvent avoir des conséquences insoupçonnées sur la santé mentale et le comportement. Un expert en psychologie met en lumière les risques que représente le fait de ne pas reconnaître ni traiter ces blessures psychologiques latentes.

Tl;dr Les traumatismes cachés provoquent des réactions émotionnelles intenses.

Ignorer la blessure psychique aggrave ses effets sur la vie.

La guérison commence en reconnaissant et en traitant le traumatisme.

Comprendre le poids des blessures psychiques invisibles

Aborder le sujet du traumatisme caché, c’est se confronter à une réalité souvent minimisée : celle d’une douleur invisible, mais persistante. Selon Dr. Julie Smith, psychologue clinicienne basée au Royaume-Uni, ces blessures non traitées continuent de façonner notre existence à bas bruit, provoquant parfois des réactions émotionnelles qui semblent disproportionnées. Pourtant, loin d’être un simple caprice, cette sensibilité extrême est souvent la trace tangible d’un passé douloureux.

Des réactions qui surprennent l’entourage

Il n’est pas rare que l’entourage reste désemparé face à des explosions d’émotions inattendues. « Quand la blessure est psychologique, ceux qui nous entourent ignorent qu’ils viennent d’effleurer une vieille cicatrice », explique Dr. Smith. On a alors tendance à cacher cette souffrance ou à l’anesthésier avec des moyens de fortune — substances nocives, surmenage, isolement social… Mais cette stratégie d’évitement finit par coûter cher : relations abîmées, santé mentale et physique fragilisée, perte de paix intérieure.

Cacher le traumatisme : un réflexe risqué

Bien sûr, face à l’intensité de la douleur, le réflexe immédiat consiste souvent à masquer la blessure pour ne pas déranger ou inquiéter les autres. Pourtant, comme le souligne la spécialiste, « dissimuler la souffrance ne fait qu’aggraver la plaie ». Ce que l’on croit enfoui réapparaît tôt ou tard – et parfois au moment où l’on s’y attend le moins.

Voici ce qui arrive généralement lorsque le traumatisme demeure occulté :

L’émotion revient sous forme de « sur-réactions » difficiles à comprendre.

L’utilisation de compensations (addictions ou hyperactivité) devient fréquente.

Le sentiment d’isolement et l’incompréhension mutuelle s’installent.

S’ouvrir pour mieux guérir

Alors comment amorcer la guérison psychique ? Il s’agit avant tout de reconnaître que ces réactions sont des conséquences directes du traumatisme vécu — non un défaut personnel. Pour Dr. Smith, il est fondamental de se sentir en sécurité afin de pouvoir ouvrir « la boîte des souvenirs douloureux et regarder ce qu’on affronte réellement ». Et surtout, elle insiste sur l’importance de solliciter un professionnel qualifié dès lors que les blessures mentales s’imposent dans notre quotidien.

Si les plaies du corps imposent leur évidence aux regards extérieurs, celles de l’esprit réclament une attention tout aussi rigoureuse — même lorsqu’elles restent invisibles. Prendre soin de sa santé mentale demeure un chemin délicat, mais essentiel vers plus de sérénité et d’équilibre.