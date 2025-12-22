Pourquoi certains se précipitent vers le danger : l’exemple du héros de Bondi Beach décrypté par des spécialistes

À Bondi Beach, un acte de bravoure a récemment marqué les esprits. Tandis que la majorité fuit face au danger, certains individus choisissent d’intervenir. Des spécialistes analysent les raisons psychologiques qui poussent ces personnes à agir ainsi.

Tl;dr Des héros réels bravent le danger pour sauver des vies.

Le courage dépend du vécu, de la formation et de la perception.

L’instinct héroïque repose sur plusieurs traits psychologiques clés.

Un courage qui défie l’instinct

Fuir face au danger semble inscrit dans nos gènes. Pourtant, il existe toujours ces individus — rares, mais essentiels — qui font le choix inverse. À Bondi Beach, un homme s’est illustré : Ahmed al Ahmed n’a pas hésité à arracher une arme à un assaillant, sauvant ainsi de nombreuses vies. Un acte salué par tous, qui réactive l’éternelle question : qu’est-ce qui pousse certains à affronter le danger alors que la majorité prend la fuite ?

Plongée dans les ressorts du « syndrome du héros »

La recherche en psychologie propose plusieurs pistes. Le cerveau humain déclenche, en situation de crise, trois réactions possibles : le combat, la fuite ou l’immobilité. Selon le docteur Daniel Glaser, spécialiste interrogé par The Guardian, si cette réaction prépare le corps à agir, elle ne détermine pas forcément le choix final. La différence ? Elle tiendrait, d’après lui, aux expériences vécues et à l’entraînement reçus : « Cela dépend d’une multitude de facteurs », précise-t-il. Cette diversité se confirme dans les profils des personnes capables d’intervenir ; pour le professeur Craig Jackson, il n’existe aucun « profil type ». Il peut tout aussi bien s’agir d’une mère en colère défendant ses proches qu’un jeune sportif en pleine forme.

Trois leviers psychologiques du courage

Les experts évoquent trois forces majeures derrière cet élan vers le danger :

Autodétermination : aligner son action sur sa propre identité.

: aligner son action sur sa propre identité. Efficacité personnelle : croire en sa capacité à gérer la situation.

: croire en sa capacité à gérer la situation. Courage : surmonter la peur pour agir malgré tout.

Pour les professionnels comme pour les citoyens ordinaires, ces qualités peuvent découler soit d’un entraînement intensif soit d’expériences passées, voire simplement d’un élan spontané. En somme, une combinaison unique où chaque facteur vient nourrir ce que certains qualifieraient d’optimisme lucide.

L’envers du « manteau » héroïque et témoignages marquants

Le chercheur James Pawelski propose une métaphore : celle du « manteau réversible ». D’un côté (le rouge), on agit contre le mal et l’injustice ; de l’autre (le vert), on vise la protection et l’espoir. L’un nourrit vigilance et réalisme ; l’autre prévient l’épuisement moral en rappelant que sauver ou défendre restent deux faces de la même pièce.

Les récits des témoins directs illustrent cette pluralité de motivations. Lors de l’attentat du pont de Londres en 2019, Darryn Fost n’a pensé qu’à empêcher quiconque d’être blessé après avoir vu une victime tomber sous les coups. Deux ans plus tôt, Roy Larner, blessé gravement en repoussant trois assaillants armés, confie avoir agi sans réfléchir davantage qu’à permettre aux autres de fuir. Au fond, derrière chaque héros ordinaire se cachent un mélange complexe de réflexes personnels et une volonté farouche de faire barrage à l’horreur – souvent au péril de leur propre vie.

Loin des clichés hollywoodiens, c’est ce courage discret et imprévisible qui façonne les véritables héros de notre temps.