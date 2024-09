Le complexe commun à ceux qui évitent le contact visuel

On peut percevoir les émotions et les sentiments simplement en plongeant dans le regard de quelqu'un. Qu'en pensez-vous, le regard est-il le miroir de l'âme ?

Tl;dr Le regard révèle nos émotions et sentiments, d’où l’importance du contact visuel.

Le malaise à établir un contact visuel est souvent lié à un manque de confiance en soi.

L’éducation reçue dans l’enfance peut influencer notre capacité à maintenir un regard.

Si on se sent à l’aise et valorisé, il est plus facile de tenir le regard de l’autre.

Le langage silencieux du regard

Les émotions et les sentiments sont perceptibles à travers le regard. « Les yeux sont les miroirs de l’âme », un adage bien connu qui illustre la puissance de notre communication non verbale. Le regard peut exprimer l’amour, le malaise, l’appréhension ou même le dégoût. Il peut déclencher des conflits ou des rapprochements, et son évitement peut avoir des connotations positives ou négatives. Mais qu’est-ce qui se cache réellement derrière la peur de regarder quelqu’un dans les yeux ?

Le regard : reflet de l’estime de soi

Regarder quelqu’un dans les yeux revient à se mettre à nu face à notre interlocuteur. C’est une tâche ardue lorsqu’on manque de confiance en soi et d’estime de soi. « Bien souvent, ce sont les personnes timides qui ont du mal à regarder leurs interlocuteurs droit dans les yeux. Cette attitude dénote aussi une certaine pudeur et un complexe d’infériorité, » commente Pascal Anger, psychologue clinicien à Paris.

Le poids de l’éducation sur le regard

Le regard fuyant peut aussi trouver son origine dans l’éducation. Certains ont appris à baisser les yeux quand leurs parents s’adressaient à eux, une marque de respect qui peut se transformer en habitude difficile à déconstruire à l’âge adulte. « D’où l’importance de faire attention à ne pas reproduire un mode éducatif car cela engendrerait des adultes qui n’auront pas confiance en eux et ne seront pas en capacité de regarder droit dans les yeux », insiste Pascal Anger.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Regarder dans les yeux : une question de confiance

Parfois, nous avons quelque chose à cacher et nous craignons d’être démasqués. Mais ce n’est pas toujours le cas. Lorsque nous nous sentons en confiance et valorisés, il est généralement facile de regarder l’autre droit dans les yeux.