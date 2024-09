Comment identifier l’érotomanie : 3 symptômes clés

Il est crucial pour la personne ciblée par un érotomane, qu'il soit homme ou femme, de reconnaître les indices et d'établir des frontières pour échapper à ce dangereux piège sentimental. Comment pourrait-elle y parvenir ?

Les victimes d’érotomanes, hommes ou femmes, sont souvent prises au piège d’une illusion d’amour délirante. L’érotomane perçoit chaque parole, regard ou geste de gentillesse comme une déclaration d’amour, créant ainsi un monde fictif dans lequel elle est aimée. C’est un trouble de la personnalité majoritairement féminin et souvent méconnu. Il est crucial de ne pas entretenir cette illusion et de mettre rapidement des limites, prévient la psychanalyste Valérie Grumelin.

L’érotomane se victimise souvent, exposant ses problèmes personnels et recherchant la pitié de son interlocuteur. Des phrases telles que « Personne ne m’aime« , « Je n’ai pas eu de chance dans ma vie » sont courantes. Ce comportement peut ressembler à la dépendance affective, mais la grande différence réside dans le fait qu’il n’y a pas de relation amoureuse réelle.

Une fois convaincue de l’amour de l’autre, l’érotomane devient très intrusive. Elle ne met aucune distance, trouve toujours des prétextes pour revoir sa « cible », multiplie les messages et les rencontres. Au bout de 2-3 interactions qui n’ont pas lieu d’être, il est important de se méfier et de mettre des limites pour ne pas prolonger la désillusion.

Quand l’érotomane réalise que l’amour n’est pas partagé, elle peut ressentir une grande déception et même de la colère. Dans certains cas, elle peut développer un sentiment d’échec important, voire de haine envers l’autre. Il est donc essentiel que l’érotomane reçoive une aide psychologique pour retrouver une estime de soi.

L’avis de la rédaction

Il est nécessaire de prendre au sérieux l’érotomanie, un trouble psychologique souvent méconnu. Les victimes doivent apprendre à repérer les signes et à mettre des limites. La société doit également être informée et sensibilisée à ce trouble pour mieux le comprendre et le gérer.