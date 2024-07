Identifier une relation toxique : Les signes révélateurs

Il peut être difficile de réaliser que l'on est dans une relation toxique, mais certains comportements sont des signes indéniables. Et toi, as-tu déjà repéré ces signes dans ta relation ?

Tl;dr Signes de relation toxique : disputes incessantes, dévalorisation, emprise psychologique.

Les actes toxiques sont répétitifs et s’accumulent.

La personne toxique ne se remet jamais en question.

Une personne toxique s’attache souvent à des individus vulnérables.

Reconnaître une relation toxique : les signes qui ne trompent pas

Déceler une relation toxique n’est pas toujours une tâche aisée. Cependant, Nathalie Marcot, experte en relations de couple, souligne trois comportements majeurs qui doivent nous mettre la puce à l’oreille.

Des disputes constantes et dérisoires

Selon l’experte, les « disputes incessantes et futiles« sont un signe alarmant. Il est naturel pour un couple de se disputer, mais lorsque le dialogue devient impossible et que les conflits sont continus, cela devient préoccupant. Un couple qui se dispute constamment pour des futilités signale une relation dysfonctionnelle. Par ailleurs, souligne-t-elle, une personne toxique rejette systématiquement la faute sur l’autre sans jamais se remettre en question.

La dévalorisation systématique

La « dévalorisation de l’autre« est un autre signe d’une relation toxique. Si votre partenaire passe son temps à vous faire des reproches, à vous rabaisser mentalement ou physiquement, cela doit vous alerter. Dans une relation saine, les partenaires se respectent et se soutiennent mutuellement. Or, une personne toxique peut être inconstante, aimable un jour et odieuse le lendemain.

L’emprise psychologique

Enfin, « l’emprise psychologique » est un signe révélateur. Si vous n’êtes pas libre de faire vos propres choix et que votre partenaire contrôle vos faits et gestes, cela indique une relation malsaine. Une personne toxique tend à s’accrocher à des individus vulnérables qui cherchent à lui plaire et se soumettent à elle.

L’avis de la rédaction Il est essentiel de prêter attention à ces signes pour échapper à une relation toxique. N’oubliez pas, personne ne mérite d’être enchaîné dans une relation malsaine. Vous avez le droit de vous sentir respecté, aimé et libre.