Comment le dépistage et la prévention ont contribué à diminuer la mortalité de cinq cancers

Cinq types de cancers où le dépistage et la prévention ont contribué à diminuer significativement les taux de mortalité

Tl;dr Des avancées en prévention et dépistage du cancer ont sauvé des vies.

Cinq types de dépistage du cancer ont été particulièrement efficaces.

Les stratégies récentes pourraient encore réduire les taux de mortalité.

Les progrès réalisés dans la lutte contre le cancer

Jadis, le cancer était considéré comme l’une des maladies les plus mortelles sans remède connu. Aujourd’hui, grâce à plus de 45 ans de recherche et d’avancées thérapeutiques, nous avons réalisé d’importants progrès. Notamment, l’amélioration de la prévention et du dépistage du cancer a permis de sauver plus de vies que jamais auparavant.

Les cinq types de dépistage du cancer les plus efficaces

Selon une étude menée par les chercheurs de l’Institut National de la Santé et publiée dans JAMA Oncology le 5 décembre, cinq types de dépistage du cancer ont contribué à sauver des vies. Il s’agit des dépistages du cancer du sein, du poumon, du col de l’utérus, de la prostate et du côlon-rectum. « Huit décès sur dix dus à ces cinq cancers qui ont été évités au cours des 45 dernières années sont dus aux progrès de la prévention et du dépistage », a déclaré Katrina A.B. Goddard, co-auteure principale de l’étude et directrice de la Division de contrôle du cancer et des sciences de la population du NCI.

Le rôle majeur de la prévention et du dépistage

Contrairement à une croyance répandue, l’amélioration des traitements n’est pas la seule responsable de la réduction de la mortalité due à ces cinq cancers. La prévention et le dépistage ont joué un rôle tout aussi crucial. L’étude a utilisé des modèles statistiques et des données sur la mortalité par cancer pour estimer les contributions relatives de la prévention, du dépistage et des avancées thérapeutiques aux décès évités par ces cinq cancers entre 1975 et 2020.

Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

Quelques chiffres permettent de mesurer l’impact de ces avancées. Par exemple, sur 2,71 millions de personnes, 1,71 million ont évité la mort grâce au dépistage par mammographie. La prévention par le biais de la lutte contre le tabac a permis d’éviter la mort de 3,45 millions de personnes atteintes d’un cancer du poumon.

En outre, les auteurs de l’étude soulignent que les stratégies de prévention et de dépistage les plus récentes, telles que la vaccination contre le HPV et le dépistage du cancer du poumon, qui n’étaient pas largement utilisées pendant la période de l’étude, pourraient aider à réduire davantage les taux de mortalité par cancer.

Conclusion

Ces résultats soulignent l’importance de la prévention et du dépistage dans la lutte contre le cancer. Ils nous rappellent également que la recherche et les avancées dans ces domaines doivent être soutenues et encouragées pour continuer à sauver des vies.