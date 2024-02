De nouvelles approches prometteuses pour combattre le cancer

Le dimanche 4 février marque la journée internationale de lutte contre le cancer, une opportunité de faire le point sur les différentes avancées prometteuses réalisées dans le traitement et potentiellement la guérison de cette maladie depuis 15 ans. Quelles sont les prochaines étapes dans cette lutte cruciale?

Le 4 février, journée mondiale de lutte contre le cancer, nous rappelle la nécessité de redoubler d’efforts dans la recherche contre cette terrible maladie. En 2020, le cancer a causé près de 10 millions de décès à travers le globe, soit un décès sur six, selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

La lutte contre le cancer a vu des avancées significatives ces 15 dernières années. L’oncologie, en particulier, a connu une progression rapide avec une augmentation de 70% des innovations depuis 2015, d’après l’Office européen des brevets (OEB). Ces avancées se manifestent à travers le “meilleur dépistage”, une “compréhension plus fine de certains processus biologiques”, “l’essor de l’immunothérapie”, “la révolution de la thérapie génique” et “la vaccination”.

Le dépistage précoce est une avancée majeure, permettant une prise en charge plus rapide et donc une chance de guérison accrue. Par exemple, un test sanguin pour le cancer du pancréas est en cours de test.

La compréhension approfondie des processus biologiques ouvre la voie à de futures recherches thérapeutiques. Parmi les sujets étudiés, l’influence de l’alimentation et du métabolisme sur le développement tumoral est particulièrement prometteuse.

L’immunothérapie, qui stimule le système immunitaire du patient pour combattre le cancer, est en plein essor depuis 2010. Contrairement à la chimiothérapie, elle cible spécifiquement les cellules tumorales, évitant ainsi la destruction des cellules saines.

La thérapie génique offre une nouvelle voie de traitement en remplaçant les portions d’ADN défaillantes ou en apportant du matériel génétique supplémentaire à des fins thérapeutiques.

L’avis de la rédaction

La lutte contre le cancer est une bataille constante, mais les progrès récents sont sources d’espoir. Les innovations en matière de dépistage, d’immunothérapie et de thérapie génique nous rapprochent chaque jour un peu plus d’un monde sans cancer. Cela souligne l’importance de soutenir la recherche en oncologie et de sensibiliser le public à cette cause cruciale.