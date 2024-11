Comment le diabète affecte la santé des os

Découvrez comment le diabète peut nuire à votre santé osseuse !

Tl;dr Le diabète peut causer des problèmes musculo-squelettiques, dont l’ostéoporose.

Des mécanismes comme la glycation des protéines osseuses et la dysfonction des ostéoblastes sont en jeu.

Une détection précoce et une bonne gestion de la glycémie peuvent prévenir les complications.

Le diabète et ses effets insoupçonnés sur le système musculo-squelettique

Le diabète est une maladie bien connue pour ses complications, allant des atteintes nerveuses aux troubles cardiovasculaires et visuels. Cependant, ses effets sur le système musculo-squelettique, et notamment sur l’ostéoporose, sont moins souvent évoqués, mais demeurent tout aussi importants.

Les liaisons dangereuses entre le diabète et l’os

Plusieurs mécanismes sont à l’origine de l’interaction entre le diabète et l’os. Tout d’abord, la glycation des protéines osseuses due à l’hyperglycémie chronique entraîne une augmentation des produits finaux de glycation avancée (AGEs) au sein de l’os. Les AGEs inhibent la qualité du collagène, rendant les os plus fragiles et donc plus sujets aux fractures. Parfois, ce phénomène est appelé « fragilité squelettique ».

En outre, l’hyperglycémie conduit à une dysfonction des ostéoblastes, les cellules responsables de la création de nouveaux os. Le diabète crée un environnement à haute concentration de glucose, qui modifie les ostéoblastes et limite leur capacité de croissance, entraînant un déséquilibre entre la formation et la résorption osseuse.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Les premiers signes de déclin de la santé osseuse liée au diabète

Pour prévenir des problèmes graves, il est essentiel de reconnaître les premiers indicateurs de dégénérescence osseuse. Des douleurs articulaires inexpliquées, des fractures fréquentes ou mineures, et une cicatrisation retardée peuvent être des signes de perte de qualité osseuse.

La prévention est la meilleure défense

Heureusement, il existe des stratégies de prévention et de soins des os. Une bonne gestion de la glycémie, des tests réguliers de densité osseuse, l’optimisation des niveaux de calcium et de vitamine D, et la pratique d’exercices porteurs de poids peuvent tous contribuer à préserver la qualité osseuse chez les diabétiques.

Bien que le diabète puisse avoir des effets dévastateurs sur le système musculo-squelettique, une détection précoce et une gestion proactive de la maladie peuvent aider à prévenir les complications et à maintenir une bonne santé osseuse.