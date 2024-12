Comment les lumières de Noël peuvent-elles perturber votre cycle de sommeil ?

En respectant ces quelques conseils, vous pourrez profiter de la saison des fêtes dans toute sa splendeur, sans compromettre votre sommeil. Ainsi, vous pourrez allier l’esprit de Noël et une bonne santé.

C’est la saison de Noël , synonyme de joie et de lumières festives. Cependant, ces dernières, bien que ravissantes pour les yeux et aidant à combattre la morosité hivernale, pourraient nuire à votre sommeil. En effet, les lumières vives, clignotantes ou de tonalité bleue, couramment utilisées dans les décorations festives, ne sont pas vraiment compatibles avec un sommeil réparateur.

