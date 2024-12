Comment optimiser la santé et la mobilité articulaire grâce aux compléments alimentaires

Quels sont les ingrédients essentiels à rechercher dans vos compléments alimentaires pour optimiser la santé de vos articulations et améliorer votre mobilité ?

Tl;dr Le vieillissement et l’augmentation du poids corporel peuvent affecter la santé des articulations.

Des suppléments spécifiques peuvent aider à améliorer la fonction et la mobilité articulaire.

Le collagène de type II non dénaturé, la vitamine K2 et certains minéraux essentiels sont bénéfiques pour la santé des articulations.

Préserver la santé de vos articulations : Un enjeu primordial

Avec le temps ou en raison d’une augmentation du poids corporel, nos articulations, particulièrement celles supportant le poids du corps, subissent une usure. Pourtant, la mobilité est un élément crucial de notre bien-être général.

Une alimentation équilibrée et de l’exercice : indispensables mais pas suffisants

Bien qu’un régime alimentaire équilibré et un exercice régulier soient essentiels à une bonne santé articulaire, des suppléments ciblés peuvent fournir un soutien supplémentaire en réduisant l’inconfort et l’inflammation, et en améliorant la fonction articulaire globale. Examinons quelques ingrédients clés pour optimiser la santé de vos articulations et vous permettre de bouger confortablement.

Le collagène de type II non dénaturé (UC II)

Le cartilage est une composante importante de la structure des articulations. Il forme une couche qui protège les os de tout contact direct, réduisant ainsi les frictions et les dommages articulaires. Cependant, avec l’âge, des conditions comme l’ostéoarthrite peuvent endommager ce cartilage, entraînant un inconfort, une inflammation et une raideur des articulations.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

L’UC-II est une forme de collagène cliniquement prouvée qui cible spécifiquement le cartilage des articulations. Il est connu pour sa capacité à « réparer le cartilage endommagé et réduire l’inflammation ». En induisant la tolérance orale, l’UC-II aide le système immunitaire à reconnaître et à s’adapter à des substances spécifiques, réduisant ainsi la réponse inflammatoire dans les articulations.

Vitamine K2, Calcium, Magnésium et d’autres minéraux essentiels

La vitamine K2, le calcium et le magnésium sont essentiels pour la santé des muscles et des os, fondements d’articulations saines. En outre, le cuivre, le manganèse et le zinc jouent des rôles cruciaux dans le maintien de la santé des articulations.

Incorporer ces ingrédients dans votre régime de santé articulaire peut offrir une approche globale pour maintenir des articulations saines et flexibles. Que vous cherchiez à gérer l’arthrite, à rester actif ou simplement à maintenir votre mobilité en vieillissant, ces suppléments peuvent offrir des solutions ciblées pour une santé articulaire durable.

Par Dr. Atul Sharma, Affaires médicales et scientifiques – Bien-être, Haleon ISC