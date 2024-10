Comment savoir quand sommes-nous en carence de fer ?

Vous souffrez peut-être d'une carence en fer sans le savoir ! Découvrez comment le confirmer grâce à de nouvelles recherches.

Tl;dr Près d’un adulte sur trois aux États-Unis pourrait souffrir de carence en fer.

Des chercheurs ont analysé les niveaux de fer dans un échantillon représentatif de 8 000 adultes.

Cette carence peut entraîner de la fatigue, des essoufflements, des difficultés de concentration et des palpitations.

Une carence en fer toucherait près d’un adulte sur trois aux États-Unis

Selon une récente étude, près d’un adulte sur trois aux États-Unis pourrait souffrir d’une carence en fer. L’équipe de chercheurs de l’hôpital Brigham and Women’s de Boston, qui a publié cette étude dans le JAMA Network Open, a analysé les niveaux de fer dans un échantillon représentatif d’environ 8 000 adultes. Cela incluait des individus qui ne seraient généralement pas dépistés pour une carence en fer, comme ceux sans insuffisance cardiaque, maladie rénale chronique ou anémie.

Deux types de carences en fer identifiées

Les chercheurs ont découvert que 14% des adultes de l’étude présentaient une carence en fer absolue, c’est-à-dire une insuffisance en fer dans le corps. Ne pas avoir assez de fer peut provoquer des symptômes tels que la fatigue, l’essoufflement, des difficultés de concentration et des palpitations. Par ailleurs, l’équipe a également découvert qu’environ 15% des adultes remplissaient les critères de carence en fer fonctionnelle, qui survient lorsque le fer dans le corps est stocké mais pas facilement disponible à l’usage.

Importance de la distinction entre carence en fer absolue et fonctionnelle

« Je tiens particulièrement à souligner l’importance de distinguer entre la carence en fer absolue et la carence en fer fonctionnelle« , a déclaré Leo Buckley, auteur principal de l’étude et spécialiste clinique en pharmacie au Département de Pharmacie de l’hôpital Brigham and Women’s. « La moitié de tous les cas de carence en fer étaient fonctionnels, mais nous ne connaissons pas encore les conséquences d’une carence en fer fonctionnelle non traitée dans la population générale. »

La nécessité d’études supplémentaires sur le dépistage de la carence en fer

Selon Buckley, quelle que soit la nature de la carence, ces résultats devraient ouvrir la voie à de nouvelles recherches sur qui devrait ou ne devrait pas être dépisté pour une carence en fer. « Nous avons besoin d’études pour comprendre les implications de recommandations plus larges pour le dépistage de la carence en fer« , a-t-il déclaré. En effet, en dépit des symptômes que peut engendrer une carence en fer, beaucoup de personnes ne sont testées pour cette carence que lorsque leur numération sanguine montre un taux d’hémoglobine inférieur à la normale. Les personnes présentant une nouvelle fatigue ou d’autres symptômes de carence en fer devraient demander à leur médecin traitant d’être spécifiquement testées pour une carence en fer.

Il est donc essentiel d’être vigilant et de ne pas hésiter à consulter un professionnel de santé en cas de symptômes évocateurs de carence en fer.