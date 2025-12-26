La FDA donne son feu vert au premier médicament oral sur ordonnance contre la carence en fer chez l’enfant

La FDA vient d’autoriser pour la première fois un médicament oral délivré sur ordonnance destiné au traitement de la carence en fer chez les enfants, offrant ainsi une nouvelle option thérapeutique pour lutter contre ce problème de santé fréquent dans cette population.

Tl;dr La FDA autorise Accrufer pour les enfants dès 10 ans.

Un traitement oral contre la carence en fer, non invasif.

Efficacité prouvée lors d’un essai clinique pédiatrique.

Un nouveau cap pour la prise en charge de la carence en fer

Depuis peu, une décision inédite de la FDA américaine bouleverse les pratiques : l’organisme a donné son feu vert à Accrufer, un complément oral de fer destiné désormais aux enfants âgés de 10 ans et plus. Jusqu’ici réservé aux adultes depuis 2019, ce médicament sur ordonnance franchit une étape clé pour les jeunes patients souffrant de carence en fer — un trouble fréquemment sous-estimé chez les enfants et adolescents.

Des symptômes discrets, des enjeux majeurs

La carence en fer, cause première de l’anémie, demeure difficile à détecter tant ses signaux (fatigue, teint pâle, troubles de la concentration) passent souvent inaperçus ou sont attribués à un quotidien chargé. Pourtant, elle peut avoir un impact profond sur l’énergie, la croissance et même le développement cognitif. Les causes ? Elles varient : faible absorption du fer, menstruations abondantes chez les adolescentes, apports alimentaires insuffisants ou maladies chroniques.

L’innovation Accrufer : simplicité et efficacité démontrées

L’atout majeur d’Accrufer réside dans sa forme orale : fini les injections ou les transfusions dans la majorité des cas concernés. Ce traitement s’intègre ainsi facilement dans la routine quotidienne des familles. Mais qu’en disent les données scientifiques ? Le feu vert de la FDA s’appuie sur le solide essai clinique FORTIS. Mené auprès de vingt-quatre patients âgés de 10 à 17 ans, il a permis d’observer une augmentation moyenne du taux d’hémoglobine de 1,1 g/dL après douze semaines — une amélioration jugée équivalente à celle attendue d’une transfusion sanguine, mais sans hospitalisation ni aiguille.

Prudence et informations pratiques pour les familles

Ce nouveau recours n’est cependant pas adapté à tous. Voici ce que doivent vérifier parents et médecins avant prescription :

Contre-indications : surcharge en fer (hémochromatose), transfusions répétées, allergie aux composants ou poussée d’inflammation intestinale.

surcharge en fer (hémochromatose), transfusions répétées, allergie aux composants ou poussée d’inflammation intestinale. Effets indésirables connus : troubles digestifs modérés tels que constipation, nausées ou selles plus foncées.

Si le recours à Accrufer réduit la dépendance aux traitements invasifs pour nombre d’enfants scolarisés, il témoigne aussi d’un intérêt croissant pour une meilleure gestion nutritionnelle des jeunes. Au final, ce choix médical permettrait non seulement un suivi moins anxiogène, mais aussi une adaptation optimale au rythme scolaire et familial.