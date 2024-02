Découvrez les 10 aliments essentiels pour combler votre carence en fer

Il n'est pas nécessaire de se tourner uniquement vers des compléments alimentaires pour pallier aux carences en fer. En effet, plusieurs aliments courants d'origine animale ou végétale en sont naturellement riches. Quels sont-ils ?

Tl;dr Les aliments, non les compléments, peuvent combler les carences en fer.

Les abats, les algues et le chocolat noir sont riches en fer.

Les céréales enrichies, les crustacés et les épices offrent également un bon apport en fer.

Les légumes secs, les poissons, le thym et les viandes rouges complètent cette liste.

Face aux carences en fer, il est souvent tentant de se tourner vers les compléments alimentaires. Cependant, de nombreux aliments de notre quotidien sont riches en cet oligo-élément essentiel. De sources animales ou végétales, ils permettent d’assurer le transport de l’oxygène dans les cellules et jouent un rôle crucial dans notre organisme.

Les incontournables de fer

Moins appréciés, les abats se distinguent comme les aliments les plus riches en fer. Le boudin noir poêlé, les rognons ou le foie sont des exemples. Pour les amoureux des saveurs marines, les algues comme la laitue de mer et la spiruline sont d’excellentes alternatives.

Des alliés inattendus

Surprenant mais vrai, le chocolat noir à 70% est l’un des aliments les plus riches en fer. Les céréales enrichies en vitamines, prises avec des produits laitiers et des fruits riches en vitamine C, constituent un petit déjeuner idéal pour booster l’absorption du fer.

Une variété pour tous les goûts

Les amateurs de fruits de mer trouveront leur bonheur avec les crustacés comme les palourdes, les bigorneaux ou les moules. Les épices telles que le cumin, la coriandre, le curry et le gingembre offrent aussi un excellent apport en fer, tout comme les légumes secs, les poissons dits “bleus”, le thym et les viandes rouges.

L’avis de la rédaction Dans notre quête d’une alimentation saine, n’oublions pas que la nature nous offre une variété d’aliments capables de répondre à nos besoins en fer. Il est essentiel de diversifier notre consommation et d’explorer au-delà des compléments alimentaires. C’est là une façon délicieuse et naturelle de prendre soin de notre santé.