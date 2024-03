Comment un nouveau dispositif de prise de sang pourrait révéler l’âge réel de votre corps

Des chercheurs ont identifié des indicateurs biologiques dans le sang, capables de révéler l'âge réel de notre métabolisme et d'anticiper le risque de certaines pathologies. Quelles maladies pourraient être prévenues grâce à cette découverte ?

Tl;dr Des scientifiques ont trouvé des marqueurs sanguins pouvant indiquer l’âge biologique.

L’âge biologique reflète l’état de santé et l’usure de l’organisme.

Un test sanguin basé sur ces marqueurs pourrait être développé.

Cela pourrait aider à prévenir et traiter des problèmes de santé liés au vieillissement.

Percevoir l’âge biologique à travers le sang

Une avancée scientifique majeure pourrait bien changer notre compréhension du vieillissement. Des chercheurs de l’Université de Pittsburgh ont identifié des marqueurs biologiques dans le sang qui pourraient révéler l’âge réel de notre métabolisme, une information précieuse pour anticiper l’apparition de certaines maladies.

Le vieillissement, un processus complexe

L’âge biologique, qui dépend de l’usure de nos cellules et de nos organes, est un indicateur de notre état de santé générale. Pour Aditi Gurkar, spécialiste du vieillissement à l’Université de Pittsburgh, deux individus du même âge chronologique peuvent avoir des âges biologiques très différents. En effet, une personne active et en bonne santé aura un âge biologique inférieur à une personne sédentaire et en mauvaise santé.

Une découverte prometteuse

Pour arriver à ces conclusions, l’équipe de chercheurs a réalisé une étude sur 196 individus, répartis en deux groupes selon leur état de santé. Ils ont analysé les métabolites produits pendant l’effort et ont identifié trois molécules, nommées “Healthy Aging Metabolic” (HAM), jouant un rôle crucial dans le vieillissement biologique. Ces molécules se sont avérées précises à 68% pour déterminer l’âge biologique des participants.

Vers un nouveau test sanguin

Cette découverte pourrait permettre de développer un test sanguin, capable d’évaluer rapidement et facilement l’âge biologique d’un individu. Un tel outil serait une avancée majeure dans la prévention et le traitement des maladies liées au vieillissement.