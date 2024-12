Comment une femme a failli perdre la vie en buvant trop d’eau pour se détoxifier

Une femme a failli perdre la vie en consommant excessivement de l'eau dans le but de se détoxifier.

Tl;dr Une femme a failli mourir après avoir bu 4 litres d’eau pour se détoxifier.

Elle a été diagnostiquée avec une hyponatrémie causée par l’intoxication à l’eau.

Il est recommandé de consommer 2 à 3 litres d’eau par jour, en fonction de plusieurs facteurs.

Une surconsommation d’eau peut être mortelle

L’eau, source de vie pour les êtres humains, peut s’avérer dangereuse lorsqu’elle est consommée en excès. Une situation que Dr Sudhir Kumar, un praticien réputé sur les réseaux sociaux pour ses publications éducatives sur diverses maladies, a récemment exposée.

Un cas alarmant

Dans un de ses récents posts, Dr Kumar raconte le cas de Mme Rajni (nom modifié), une femme de 40 ans qui, dans l’idée de détoxifier son corps, a ingurgité près de 4 litres d’eau au réveil. Elle avait été informée que cette pratique purifierait son organisme en éliminant les déchets, tout en revitalisant sa peau.

Cependant, à peine une heure après avoir bu cette quantité d’eau, Mme Rajni a commencé à ressentir des symptômes inquiétants : maux de tête, nausées, vomissements, confusion et désorientation, suivis d’une crise et d’une perte de conscience.

Le diagnostic : une hyponatrémie

Admise en urgence à l’hôpital, Mme Rajni a été diagnostiquée avec une hyponatrémie, une pathologie due à une consommation excessive d’eau qui entraîne une chute du taux de sodium dans le sang. Dans le cas de Mme Rajni, son taux de sodium sérique avait chuté à 110 mmol/L, alors que la normale oscille entre 135 et 145. Après trois jours de traitement, elle a recouvré sa santé.

Une consommation d’eau à moduler

Il est généralement conseillé de boire entre 2 et 3 litres d’eau par jour, en fonction de divers facteurs tels que l’âge, le poids, le climat et le niveau d’activité physique. Cependant, ces besoins peuvent varier. Par exemple, les personnes qui font régulièrement de l’exercice ou vivent dans des climats chauds peuvent nécessiter plus d’eau pour compenser la perte de liquide par la transpiration.

L’essentiel est d’écouter son corps : la soif est un signal naturel indiquant un besoin d’eau, et la couleur de l’urine peut être un bon indicateur de l’état d’hydratation. Il est crucial de répartir sa consommation d’eau tout au long de la journée, plutôt que de boire massivement en une seule fois, pour garantir une hydratation optimale.

