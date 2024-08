Hyponatrémie : la menace mortelle méconnue en période de canicule

La France est en proie à une importante canicule, avec 45 départements en alerte orange ce mardi 30 et mercredi 31 juillet selon Météo-France. Outre le risque de déshydratation, l'hyponatrémie, moins connue, peut se révéler fatale. Comment se protéger efficacement de ces risques ?

Tl;dr La France fait face à une canicule avec 45 départements en vigilance orange.

L’hyponatrémie, un risque moins connu que la déshydratation, peut être mortelle.

Les personnes âgées, ceux prenant certains médicaments et les malades chroniques sont particulièrement à risque.

Cinq conseils pour se prémunir de l’hyponatrémie incluent une hydratation et une alimentation appropriées.

Un épisode caniculaire met la France en alerte

Alors que 45 départements français ont été placés en vigilance orange canicule par Météo-France, un risque moins connu que la déshydratation menace : l’hyponatrémie.

Un danger méconnu : l’hyponatrémie

En pleine vague de chaleur, un danger silencieux peut se profiler : l’hyponatrémie, une affection grave liée à un déséquilibre en eau et en sodium dans l’organisme. Ce trouble, qui peut s’avérer mortel, est la conséquence d’un apport excessif d’eau par rapport au sodium ou d’une perte excessive de sel par rapport à l’élimination en eau, selon le ministère de la Santé.

Les populations les plus vulnérables

Parmi les plus vulnérables face à ce risque, on retrouve les personnes âgées, les patients sous médication tels que les psychotropes ou les diurétiques, et ceux atteints de maladies chroniques ou d’insuffisances. Pour ces populations, il est crucial de prendre des précautions supplémentaires pour éviter l’hyponatrémie.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Prévenir l’hyponatrémie : des recommandations vitales

Cinq mesures essentielles peuvent être adoptées pour se protéger de ce danger : limiter sa consommation d’eau à 1,5 litre par jour, éviter de sortir aux heures les plus chaudes, mouiller et ventiler régulièrement la peau, varier et espacer son alimentation pour maintenir un apport suffisant en sel, et adapter son traitement médicamenteux après consultation d’un professionnel de santé.

Les symptômes à surveiller

En cas d’apparition de fatigue, de nausées, de vomissements ou d’œdèmes, il est vivement recommandé de consulter un médecin. Des symptômes plus graves comme la confusion, la léthargie, les convulsions ou le coma nécessitent une intervention d’urgence. Sans intervention rapide, le risque de décès en cas d’hyponatrémie sévère est réel.