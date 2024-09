Comprendre la Poliomyélite : Causes et Symptômes Expliqués

Le virus est omniprésent dans notre environnement et sans un traitement d'eau efficace, il est quasi impossible de l'éviter. Mais alors, comment pouvons-nous nous protéger efficacement ?

Tl;dr La poliomyélite est une maladie contagieuse causée par le poliovirus, affectant principalement les enfants de moins de 5 ans.

L’OMS a lancé une initiative pour l’éradication de la polio en 1988, basée sur la surveillance et la vaccination.

Le dernier cas de polio en France remonte à 1995, la maladie a été éliminée en Europe en 2002.

La maladie se transmet par l’eau contaminée et les mains souillées, le vaccin est le seul moyen de prévention efficace.

Comprendre la poliomyélite

La poliomyélite, aussi connue sous le nom de polio, est une maladie infectieuse extrêmement contagieuse, causée par un virus appelé « poliovirus« . Elle affecte surtout les enfants de moins de 5 ans, provoquant une perte de tonus musculaire et des paralysies flasques, qui peuvent toucher l’ensemble du corps.

Historique et éradication de la polio

Avant l’ère de la vaccination, la poliomyélite était l’un des fléaux les plus redoutés de l’enfance. Pour l’éradiquer, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé en 1988 l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite, axée sur la surveillance et la vaccination. Aujourd’hui, la maladie persiste principalement en Afghanistan, au Pakistan et dans les pays d’Afrique centrale.

Transmission et symptômes de la polio

Le poliovirus, présent dans l’environnement, se transmet principalement par l’eau contaminée ou par des mains souillées. Même si les formes symptomatiques sont rares, lorsque le virus atteint le système nerveux central, il peut provoquer des paralysies musculaires allant de mineures à extrêmement handicapantes.

Diagnostic et traitement de la polio

Le diagnostic de la polio est principalement clinique, basé sur l’observation d’une perte brutale du tonus musculaire. En ce qui concerne le traitement, il n’existe malheureusement pas de remède curatif à l’infection. Les séquelles des paralysies sont irréversibles, mais la kinésithérapie peut parfois aider en cas de handicap léger.

Le vaccin, obligatoire en France depuis 1964, reste le seul moyen efficace de prévention contre la poliomyélite.