Ce vaccin pour les plus de 50 ans peut prévenir les maladies hivernales

Selon le CDC, ce vaccin pour les adultes de 50 ans et plus pourrait prévenir les maladies hivernales.

Tl;dr Les adultes de 50 ans et plus devraient être vaccinés contre la maladie pneumococcique, selon une nouvelle politique de santé publique aux États-Unis.

Quatre vaccins sont actuellement disponibles pour prévenir la maladie pneumococcique. Le plus récent, Capvaxive, est conçu spécifiquement pour les adultes de 50 ans et plus.

L’objectif de cette recommandation est de réduire l’incidence de la maladie pneumococcique et ses complications chez les adultes plus âgés.

Une nouvelle politique de santé publique aux États-Unis

Une importante évolution a été constatée dans la politique de santé publique américaine. Désormais, les adultes de 50 ans et plus devraient se faire vacciner contre la maladie pneumococcique. Cette maladie bactérienne peut provoquer une pneumonie et d’autres affections graves, ont averti les fonctionnaires de la santé jeudi dernier.

Le rôle du CDC dans ces nouvelles recommandations

Cette recommandation est le fruit d’une récente rencontre à Atlanta, où un panel consultatif scientifique a voté en faveur du changement à une écrasante majorité de 14 contre 1. La directrice du Centers for Disease Control and Prevention (CDC), le Dr Mandy Cohen, a déclaré, selon les rapports : « C’est le bon moment pour se faire vacciner contre la maladie pneumococcique en préparation de la saison respiratoire hivernale. »

La protection offerte par les vaccins

Il existe actuellement quatre vaccins pour prévenir la maladie pneumococcique. Le plus récent, Capvaxive, a été conçu exclusivement pour les adultes de 50 ans et plus. Ce vaccin est efficace pour offrir une protection contre 21 types de pneumocoques, dont huit souches qui n’étaient pas couvertes par les vaccins précédents. Il peut prévenir des infections bactériennes invasives et sévères.

Les changements à venir

Malgré les défis et les préoccupations concernant les rappels de vaccins dans les années à venir, cette nouvelle recommandation devrait être largement acceptée par les fournisseurs de soins de santé et les compagnies d’assurance. En préparation de l’hiver, cette recommandation actualisée marque une étape importante pour protéger la santé des Américains. En abaissant l’âge de la vaccination, les fonctionnaires de la santé espèrent réduire l’incidence de la maladie pneumococcique et ses complications. Avec des mesures préventives simples comme la vaccination, les adultes plus âgés peuvent être rassurés face aux mois plus froids à venir.