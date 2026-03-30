Comprendre l’éjaculation prématurée intermittente, un trouble masculin fréquent mais méconnu

L’éjaculation prématurée intermittente concerne un grand nombre d’hommes et se manifeste par une éjaculation plus rapide que souhaité, mais qui n’apparaît pas à chaque rapport. Ce trouble, souvent méconnu, impacte la vie sexuelle et le bien-être masculin.

Tl;dr Deux formes d’éjaculation prématurée : persistante ou intermittente.

Causes psychologiques fréquentes dans la forme intermittente.

Dédramatiser et consulter si la gêne persiste.

Comprendre l’éjaculation prématurée : une distinction essentielle

Parler d’éjaculation prématurée, c’est avant tout faire la différence entre ses formes. Les experts de la médecine sexuelle distinguent en effet l’éjaculation prématurée « persistante », marquée par une éjaculation quasi systématique, généralement en moins d’une minute après la pénétration, et accompagnée d’une perte de contrôle ainsi que d’une détresse personnelle ou relationnelle. À côté, la forme dite « intermittente » survient de manière irrégulière, sans apparaître à chaque rapport.

Cette nuance a toute son importance : une éjaculation rapide occasionnelle reste extrêmement courante et ne relève pas systématiquement d’un trouble médical avéré.

Origines psychologiques et facteurs déclenchants

La question des causes s’impose alors. Dans les cas intermittents, les raisons sont le plus souvent d’ordre psychologique ou liées au contexte immédiat. Plusieurs éléments peuvent entrer en jeu :

Stress , fatigue ou anxiété de performance,

, fatigue ou anxiété de performance, nouveauté du ou de la partenaire,

abstinence prolongée, tensions relationnelles ou excitation inhabituelle.

Même si certains facteurs biologiques existent, ils demeurent bien moins fréquents dans ces épisodes occasionnels.

Soulager la pression et agir

Face à un épisode isolé ou irrégulier, il convient souvent avant tout de dédramatiser. Nombreux sont les hommes concernés au cours de leur vie, sans que cela n’ait forcément de conséquences à long terme. D’ailleurs, évoquer le sujet avec son ou sa partenaire aide bien souvent à réduire l’anxiété et la pression – deux ingrédients qui alimentent le cercle vicieux du trouble.

Certaines techniques comme le travail sur la gestion du stress, des exercices respiratoires ou encore la pratique de la pleine conscience peuvent se révéler utiles pour retrouver une forme de contrôle.

Quand consulter ?

Cependant, lorsque les difficultés deviennent plus fréquentes, s’installent dans le temps ou génèrent une souffrance notable, il devient pertinent de solliciter un professionnel : médecin généraliste ou sexologue. Cette démarche permet d’évaluer précisément la situation afin de distinguer un épisode passager d’un véritable trouble installé. Dans certains cas, un traitement médicamenteux – qu’il s’agisse d’antidépresseurs à faible dose ou d’anesthésiques locaux – peut être proposé pour accompagner le patient vers une amélioration durable.

Mieux comprendre ces épisodes permet souvent de briser l’isolement ressenti et d’envisager sereinement les solutions disponibles.