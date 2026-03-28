Des éjaculations régulières pourraient améliorer la qualité du sperme, selon une étude

Selon une étude récente, multiplier les éjaculations pourrait avoir un effet positif sur la qualité du sperme. Les chercheurs ont observé qu’une fréquence accrue améliorerait certains paramètres liés à la fertilité masculine.

Tl;dr La qualité du sperme se dégrade avec l’abstinence.

Le stockage prolongé nuit à la fertilité masculine et animale.

Éjaculation fréquente pourrait améliorer les chances de conception.

Vieillissement du sperme : un facteur sous-estimé de la fertilité masculine

Souvent, lorsqu’il s’agit de parler de la reproduction, la question du temps qui passe semble coller à la biologie féminine. Les femmes naissent avec une réserve limitée d’ovocytes, dont le « compte à rebours » commence dès la naissance : plus elles avancent en âge, plus leurs ovocytes vieillissent également. Pourtant, chez les hommes, le tableau se révèle nettement plus complexe.

Contrairement aux femmes, les hommes produisent continuellement des spermatozoïdes à partir de la puberté. Cependant, un aspect moins connu vient bouleverser les idées reçues : si un homme choisit ou doit rester abstinent plusieurs jours, ses spermatozoïdes sont stockés dans son appareil reproducteur… et ils n’en ressortent pas indemnes. Plusieurs études récentes, dont une analyse de données issues de 115 publications regroupant près de 55 000 hommes, montrent que le stockage prolongé des spermatozoïdes engendre une dégradation significative de leur qualité.

Spermatozoïdes : entre « vieillissement caché » et stress oxydatif

La logique voudrait que l’abstinence permette d’accroître le nombre de spermatozoïdes lors de l’éjaculation – ce que confirment les faits. Mais le volume n’est pas tout. Selon ces travaux, deux mécanismes expliquent cette détérioration : d’une part, le stress oxydatif – comparé par certains chercheurs à une forme de « rouille biologique » –, d’autre part l’épuisement énergétique** des gamètes qui disposent d’une réserve limitée pour survivre en attente d’être éjaculés.

Quelques indicateurs témoignent clairement de ce phénomène :

Baisse notable de la motilité (capacité à se déplacer) du sperme.

Augmentation des dommages sur l’ADN spermatique.

Diminution globale de la viabilité cellulaire.

Les répercussions ne sont pas anodines puisque cela affecte directement le potentiel de fécondation et donc les résultats des tentatives de procréation assistée telles que la FIV.

Un phénomène partagé dans tout le règne animal

Ce processus ne concerne pas seulement l’espèce humaine. En compilant des résultats issus de recherches menées sur trente espèces animales différentes (oiseaux, abeilles, reptiles…), on constate également ce même schéma : la qualité du sperme diminue lors d’un stockage trop long avant la fécondation. Fait étonnant : chez certaines femelles animales telles que les reines fourmis ou chauves-souris femelles, des organes spécialisés sécrètent des antioxydants pour protéger ce précieux patrimoine génétique durant sa conservation.

Pistes concrètes pour améliorer la fertilité masculine

À l’heure où le recul généralisé du premier enfant et une baisse globale d’activité sexuelle sont constatés – notamment chez les jeunes –, repenser nos habitudes paraît nécessaire. Une solution simple ressort : privilégier le recours à du sperme fraîchement éjaculé plutôt qu’à celui issu d’un stockage prolongé. Cette adaptation pourrait apporter un bénéfice tangible à ceux confrontés à l’infertilité inexpliquée ou engagés dans un parcours médicalisé.

Comme pour beaucoup d’aspects liés à la biologie humaine, il s’agirait parfois simplement… d’écouter son corps et ses rythmes naturels.