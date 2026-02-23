La disparition du chromosome Y chez les hommes vieillissants révèle enfin ses conséquences

Avec l’âge, de nombreux hommes voient leur chromosome Y disparaître progressivement de certaines cellules. Des recherches récentes révèlent désormais les conséquences concrètes de cette perte sur la santé masculine, éclairant un phénomène longtemps resté mystérieux.

Tl;dr Perte du chromosome Y fréquente chez les hommes âgés.

Associée à maladies cardiovasculaires, neurodégénératives et cancers.

Lien de causalité encore incertain, mais effets délétères suspectés.

Un chromosome longtemps sous-estimé

Qui aurait imaginé que le discret chromosome Y, si pauvre en gènes comparé à ses homologues, puisse tenir un rôle aussi crucial dans la santé masculine ? Pendant des années, la perte progressive du chromosome Y chez les hommes âgés était jugée anodine. Après tout, ce minuscule fragment d’ADN ne porte qu’une cinquantaine de gènes codants, principalement impliqués dans la détermination du sexe et la fabrication des spermatozoïdes. Son élimination semblait donc dépourvue de conséquences majeures sur l’organisme.

Perte du Y : un phénomène fréquent mais mal compris

Les progrès récents en génétique ont toutefois rebattu les cartes. Grâce à de nouvelles techniques d’analyse, il apparaît que la perte du chromosome Y concerne jusqu’à 40 % des hommes de 60 ans – un chiffre qui grimpe à 57 % chez les nonagénaires. Cette perte n’affecte cependant qu’une partie des cellules : une mosaïque se forme alors dans les tissus, certains étant dépourvus du précieux chromosome. Plus surprenant encore, ces « cellules sans Y » semblent proliférer plus vite, ce qui pourrait leur conférer un avantage sélectif… en particulier dans certains types de tumeurs.

Si l’on s’attarde sur les causes, l’âge demeure le principal facteur. Toutefois, l’exposition à la fumée de cigarette ou à divers carcinogènes augmente aussi ce risque. Paradoxalement, certaines espèces animales se passent très bien du Y depuis longtemps – comme quelques marsupiaux ou rongeurs –, ce qui a longtemps conforté l’idée d’un chromosome superflu.

Des conséquences sanitaires inattendues

Pourtant, les études s’accumulent et dressent un tableau inquiétant. La disparition du chromosome Y serait associée à une hausse significative de maladies graves : affections cardiovasculaires (infarctus), pathologies neurodégénératives (dont Alzheimer avec une fréquence dix fois plus élevée chez les patients concernés) et divers cancers. Plusieurs recherches mettent également en évidence une corrélation entre la perte du Y et une issue plus défavorable face au cancer ou même à la COVID-19 – ce qui pourrait expliquer en partie la surmortalité masculine observée lors de la pandémie.

Voici quelques liens documentés par les études :

Maladies rénales corrélées à la fréquence de perte du Y.

Dysfonction cardiaque accrue chez ceux présentant cette anomalie.

Sensibilité accrue à certains cancers et troubles immunitaires.

Causalité ou simple corrélation ?

Reste une question brûlante : le manque de chromosome Y provoque-t-il directement ces maladies ou n’en est-il que le témoin ? Si certaines expériences sur souris suggèrent un effet causal (injection de cellules sanguines dépourvues de Y entraînant des pathologies liées à l’âge), l’essentiel des preuves reste associatif. Des facteurs génétiques favorisant l’instabilité chromosomique pourraient jouer un rôle clé.

Enfin, même si ses gènes codants sont peu nombreux, le Y héberge plusieurs régulateurs essentiels – dont certains suppriment les tumeurs – et des éléments non-codants qui influencent largement l’expression d’autres chromosomes. Le séquençage complet récent du chromosome offre enfin aux chercheurs une chance inédite d’élucider ces mécanismes subtils… mais pas encore tous leurs mystères.