Des indices précoces de Parkinson pourraient se dissimuler dans vos cheveux

Selon une récente étude, des indices précoces de la maladie de Parkinson pourraient être détectés dans les cheveux. Cette découverte suggère qu’un simple prélèvement capillaire pourrait faciliter le diagnostic ou le suivi de cette pathologie neurodégénérative.

Tl;dr Découverte d’un biomarqueur potentiel de Parkinson dans les cheveux.

Déséquilibre marqué des métaux : fer, cuivre, manganèse, arsenic.

Lien entre troubles intestinaux, microbiote et carence en fer.

Un indice inattendu dans les cheveux humains

On aurait pu croire que le diagnostic de la maladie de Parkinson resterait longtemps tributaire d’analyses sanguines ou d’examens neurologiques sophistiqués. Pourtant, une équipe chinoise, menée par le biologiste Ming Li de l’Université du Hebei, vient de mettre en lumière un possible tournant : nos propres cheveux pourraient bien livrer un indice décisif. Chez soixante patients atteints par la maladie, comparés à des sujets sains du même âge, un déséquilibre net a été observé dans la composition en métaux lourds.

Métaux en jeu : signatures capillaires distinctes

Concrètement, les chercheurs ont identifié dans les cheveux des patients une baisse significative de deux éléments essentiels – le fer et le cuivre – accompagnée d’une hausse du manganèse et de l’arsenic. Selon eux, cette « découverte a un potentiel diagnostique élevé pour la maladie de Parkinson ». Contrairement au sang, qui ne capture qu’un instantané biologique, le cheveu conserve sur la durée les traces des métaux absorbés via l’alimentation ou l’environnement. Cette capacité à enregistrer l’histoire du corps en fait un outil précieux.

L’intestin au cœur du mystère Parkinson

Mais pourquoi cette modification des niveaux métalliques ? D’autres travaux récents insistent sur l’influence du microbiote intestinal et des barrières digestives sur la santé neurologique. L’étude chinoise prolonge ces pistes : chez la souris comme chez l’humain, la baisse de fer dans le cheveu s’accompagne souvent d’une perturbation du microbiote et d’une moindre absorption intestinale. Les chercheurs énumèrent plusieurs facteurs environnementaux ou alimentaires susceptibles d’intervenir :

Consommation élevée d’abats ou de fruits de mer (riches en arsenic),

exposition accrue aux polluants,

modification génétique liée à l’absorption du fer.

Des gènes impliqués dans le métabolisme du fer sont moins actifs chez les malades, tandis que certaines bactéries intestinales voient leur capacité d’absorption renforcée – un déséquilibre global qui pourrait précéder l’apparition des symptômes.

Vers un diagnostic non-invasif ?

Le constat reste à nuancer : l’étude n’a porté que sur un nombre restreint de participants. Mais elle rejoint une synthèse publiée en 2025 démontrant que la dysrégulation du fer concerne aussi bien le cerveau que le sang et l’intestin chez les patients atteints. En filigrane, se dessine donc l’hypothèse séduisante qu’une simple mèche suffirait demain à détecter ce trouble complexe. Pour autant, il faudra confirmer ces résultats sur des cohortes plus larges avant d’imaginer une révolution dans le dépistage.