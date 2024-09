Boisson antioxydante et drainante: la solution idéale pour diminuer la tension

Son parfum fruité est absolument irrésistible et elle possède des propriétés détoxifiantes. N'est-ce pas merveilleux d'avoir un produit qui sent bon et qui est bon pour la santé ?

Tl;dr Le bissap est une boisson africaine à base de fleurs d’hibiscus.

Elle possède des vertus drainantes et antioxydantes bénéfiques pour la santé cardiovasculaire.

Riche en vitamine C, elle aide à lutter contre le vieillissement cellulaire.

Elle peut être consommée chaude ou froide et convient à presque tout le monde.

Le bissap, breuvage africain aux multiples vertus

Imaginez une boisson à la fois légère, désaltérante et bénéfique pour votre santé, vous avez le bissap. Ce breuvage, à base de fleurs d’hibiscus, est traditionnellement consommé en Afrique. Son goût fruité et acidulé a conquis les papilles au-delà des frontières africaines.

Un élixir aux origines lointaines

Le bissap trouve ses racines en Afrique de l’Ouest, notamment au Sénégal, au Mali et en Mauritanie. Il est également apprécié en Egypte, en Côte d’Ivoire et au Soudan. Selon Sophie Pihan, naturopathe, « les fleurs proviennent de l’hibiscus, un arbre qui aime la chaleur, c’est pourquoi il s’épanouit dans les pays chauds. » Son nom varie en fonction du pays : « boisson des pharaons » en Egypte, Bissap au Sénégal ou Zobo au Nigéria.

Des bienfaits pour la santé reconnus

La richesse de l’hibiscus en anthocyanes, responsables de la couleur rouge des fleurs, confère à cette boisson ses vertus cardiovasculaires. « L’infusion d’hibiscus est réputée pour réguler la tension artérielle, grâce à ses propriétés drainantes et aux antioxydantes. » explique Sophie Pihan. De plus, les antioxydants et la vitamine C qu’elle renferme aident à lutter contre le vieillissement cellulaire et à maintenir un cœur en bonne santé.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Autre bénéfice, le bissap aide à diminuer le niveau de cholestérol et de triglycérides dans le sang. « Or, la réduction du taux de lipides dans le sang a un impact sur la tension artérielle », ajoute Madame Pihan. Enfin, cette infusion est aussi diurétique, permettant l’élimination de toxines, ce qui en fait une alliée en cas d’hypertension.

Un breuvage à consommer sans modération

Le bissap peut être consommé par presque tout le monde, y compris les enfants à partir de 6 ans, les femmes enceintes et allaitantes. Pour le préparer, rien de plus simple : laissez infuser deux poignées de fleurs séchées dans un litre d’eau bouillante. Dégustez-le chaud, ou laissez-le infuser toute la nuit pour le boire froid. Agrémentez-le de gingembre pour un côté piquant, ou d’une cuillère de miel pour une touche sucrée.

L’avis de la rédaction Le bissap est plus qu’une boisson rafraîchissante, c’est une véritable potion santé. Simple à préparer et délicieuse à déguster, elle est une alternative saine aux boissons sucrées habituelles. Sa consommation régulière pourrait contribuer à un mieux-être général. Alors, pourquoi ne pas intégrer le bissap dans notre routine quotidienne ?