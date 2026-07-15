Constipation chronique, microbiote et “second cerveau” en cause

Une étude relie certaines constipations chroniques à un déséquilibre entre microbiote, barrière intestinale et système nerveux entérique.

En bref La constipation chronique pourrait impliquer le microbiote intestinal

Le système nerveux entérique est au centre du modèle

Plusieurs pistes de traitement restent à confirmer

Le sujet dépasse largement le simple inconfort. Une étude publiée dans Frontiers in Immunology avance que certaines constipations chroniques pourraient être liées à un déséquilibre entre le microbiote, la barrière de l’intestin et le système nerveux entérique, ce fameux « second cerveau » logé dans le tube digestif.

On parle ici d’un trouble fréquent, jusqu’à 15 % de la population mondiale selon les données rappelées par les chercheurs. Et il faut éviter de tout mettre dans le même sac. La constipation chronique recouvre plusieurs formes, avec des causes et des symptômes différents. Parmi elles, la constipation à transit lent, où la progression des selles dans l’intestin se fait trop lentement, possiblement à cause d’anomalies des nerfs entériques qui pilotent le péristaltisme, ces contractions musculaires rythmiques qui font avancer le contenu digestif.

Un trouble fréquent, mais pas uniforme

L’intérêt du travail, c’est qu’il essaie d’ordonner un champ de recherche assez éclaté. Les auteurs rappellent que le lien entre modifications du microbiote et constipation existe, mais que le niveau de preuve reste modéré. En clair, on a surtout des études observationnelles chez l’humain, plus des données animales et in vitro. Pas encore la démonstration mécanique directe chez des patients.

Ça compte, parce qu’en santé, association ne veut pas dire causalité.

Le modèle en quatre étapes proposé par les chercheurs

Leur cadre s’appuie sur quatre étapes. D’abord le « Trigger », le déclencheur, qui correspond à une dysbiose, donc un déséquilibre du microbiote. Ce changement peut être influencé par l’alimentation, des médicaments ou d’autres habitudes de vie, et modifie les métabolites produits par les bactéries intestinales.

Certains de ces composés paraissent bénéfiques, notamment les acides gras à chaîne courte issus de la fermentation des fibres. D’autres entrent aussi en jeu, comme des dérivés des acides biliaires, des lipopolysaccharides inflammatoires ou des sous-produits du tryptophane, impliqué dans la production de sérotonine.

Ensuite vient le « Gateway », la porte d’entrée, c’est-à-dire la barrière épithéliale intestinale. Si elle se fragilise, des substances microbiennes peuvent favoriser l’inflammation et perturber l’immunité locale. Puis le « Hub », le carrefour, désigne le microenvironnement autour du système nerveux entérique, où se croisent signaux nerveux, immunitaires, cellulaires et microbiens. Résultat, des dommages possibles sur la couche musculaire intestinale qui assure la motricité. L' »Effector », enfin, c’est le système nerveux entérique lui-même, avec à la clé une perte de neurones, des déséquilibres neurochimiques ou une altération des cellules « pacemaker » qui rythment le péristaltisme.

Ce que cela change pour les traitements

Mais l’étude ne dit pas qu’une solution unique est en vue. Elle suggère plutôt plusieurs pistes à explorer ensemble. Corriger la dysbiose avec des probiotiques et des prébiotiques, envisager la transplantation fécale, agir sur les réponses immunitaires en s’inspirant d’autres troubles comme le syndrome de l’intestin irritable, ou encore protéger les neurones et cellules régulatrices de l’intestin.

Pour l’instant, aucune de ces approches n’est établie comme traitement standard de la constipation. Les chercheurs estiment surtout qu’elles pourraient, à terme, compléter les laxatifs classiques qui améliorent l’hydratation des selles et la motricité. Pour vous, l’idée pratique est simple, la constipation chronique n’est pas seulement une affaire de transit. Elle pourrait aussi raconter quelque chose de plus large sur l’équilibre de l’intestin.