Coupe du monde 2026, le vrai match sanitaire se joue en coulisses

Derrière les stades pleins, les autorités traquent rougeole, norovirus ou dengue. Eaux usées, hôpitaux, moustiques, tout est surveillé de près.

La rougeole inquiète davantage qu’Ebola

Eaux usées et urgences seront scrutées

Les villes hôtes ont renforcé leur veille

Plus de 2 000 cas de rougeole ont déjà été recensés cette année aux États-Unis, selon les CDC. À l’approche d’une Coupe du monde étalée sur près de six semaines dans 16 villes d’Amérique du Nord, ce chiffre pèse lourd. Parce que la rougeole est l’une des maladies les plus contagieuses, et qu’une personne malade peut transmettre le virus avant même de comprendre ce qui lui arrive.

La rougeole, menace numéro un des foules

L’Organisation panaméricaine de la santé a lancé cette semaine une alerte claire aux supporters, avec un rappel simple, vérifier sa vaccination. L’agence souligne qu’un seul malade peut contaminer jusqu’à 18 personnes non protégées.

Le sujet ne concerne pas seulement les États-Unis. Le Canada voit aussi circuler la maladie, et le Mexique a dépassé les 11 000 cas, toujours selon l’Organisation panaméricaine de la santé. Pour Rebecca Katz, de Georgetown University, des partenaires internationaux redoutent même une exportation de cas après les matchs.

Une surveillance de fond, loin des caméras

La réponse sanitaire ne se limite pas aux stades. Les autorités vont passer au crible les eaux usées, les passages à l’hôpital et même certains signaux sur les réseaux sociaux pour repérer un foyer avant qu’il n’explose.

À Washington, le ministère américain de la Santé indiquait encore, quelques jours avant le début des rencontres, que le tableau de bord de surveillance promis par les CDC était en phase finale de développement. En parallèle, le Health Security Operations Center, monté par Georgetown et MedStar Health, diffuse chaque jour des notes de situation à des centaines d’acteurs de santé publique, des hôpitaux et de la gestion d’urgence.

Et les signaux existent déjà. Les rapports récents du centre mentionnent dans plusieurs zones américaines la détection, via les eaux usées, de norovirus, d’hépatite A et de rotavirus.

Ebola fait peur, mais ce n’est pas le scénario le plus probable

Le mot frappe, forcément. Pourtant, plusieurs experts jugent que le risque Ebola aux États-Unisreste très faible, malgré une flambée en Afrique centrale. Craig Spencer, médecin de Brown University, explique qu’il est bien plus préoccupé par l’importation de rougeole ou d’autres infections moins spectaculaires. Jennifer Nuzzo, du Pandemic Center de Brown, rappelle pourquoi, dans « Une chose heureusement avec ce virus, c’est qu’on est surtout contagieux quand on est vraiment très malade ».

La différence est concrète. Ebola se transmet par contact avec des fluides corporels d’une personne symptomatique, pas par l’air comme la rougeole ou d’autres virus respiratoires.

Des villes hôtes qui se préparent depuis des mois

À Dallas, les services de santé ont renforcé les analyses des eaux usées, y compris à l’aéroport international. Ils élargissent aussi la surveillance des moustiques, pas seulement pour le virus du Nil occidental, mais aussi pour la dengue et le chikungunya.

À Philadelphie, la commissaire à la santé Palak Raval-Nelson parle d’un marathon, avec exercices de crise et coordination entre villes. Les précédents existent, quand même, une flambée de rougeole a été reliée aux JO de Vancouver en 2010, et des clusters de norovirus ont marqué les JO de Milan cette année ainsi que ceux de Corée du Sud en 2018. Pour vous, la conséquence la plus simple tient en peu de mots, les autorités ne s’attendent pas à une catastrophe, mais elles savent qu’un tournoi de cette taille peut accélérer la circulation de microbes très ordinaires.