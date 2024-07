Covid-19 : Le taux de positivité atteint 50% en Gironde, la maladie progresse fortement

En Gironde, les équipes de CNEWS ont observé une multiplication des cas de Covid-19 depuis le début du mois de juillet. Cette tendance à la hausse en France est préoccupante. Quelles en seront les conséquences possibles ?

Tl;dr Augmentation des cas de Covid-19 en France depuis juillet, particulièrement en Gironde.

Les symptômes de Covid-19 ont augmenté dans une pharmacie de la banlieue bordelaise.

Les gestes barrières et le port du masque sont négligés par beaucoup de gens.

25% des tests effectués dans les laboratoires d’analyses sont positifs pour le Covid-19.

Une recrudescence de la Covid-19 en Gironde

Depuis le début du mois de juillet, une inquiétante augmentation des cas de Covid-19 se fait sentir en France. La Gironde, département du sud-ouest, en est un exemple frappant.

Témoignage d’une pharmacie bordelaise

Les équipes de CNEWS ont visité une pharmacie de la banlieue bordelaise. Le Docteur Nicolas Martial, porte-parole de la chambre syndicale des pharmaciens, y a constaté une nette recrudescence des pathologies liées au Covid-19, notamment depuis la mi-juillet. « Il y a une forte progression des maux de gorge, de nez qui coulent et de fièvres. Lorsqu’ils acceptent les tests, un cas sur deux est positif au Covid », témoigne-t-il.

Relâchement des gestes barrières

Le respect des gestes barrières et le port du masque semblent être relégués au passé. Beaucoup de personnes ne prêtent plus attention au virus, pourtant toujours actif et particulièrement contagieux. « Les gens ont besoin de vivre, ils en ont marre des contraintes sans arrêt. On ne supporte plus les masques », explique une femme interrogée par CNEWS.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Une tendance confirmée par Santé Publique France, qui observe une hausse des consultations médicales depuis le début du mois de juillet. Malgré la chaleur, l’importance de continuer à respecter les gestes barrières est rappelée par Alice Herteau, épidémiologiste chez Santé Publique France. Selon elle, l’été est propice aux regroupements de personnes, ce qui pourrait expliquer cette hausse.

Un taux de positivité inquiétant

Autre signe de cette tendance : 25 % des tests effectués dans les laboratoires d’analyses révèlent des cas de Covid-19. Cependant, il est nécessaire de faire preuve de discernement et d’éviter les erreurs de diagnostic. « Il y en a aussi qui tombent dans la paranoïa ‘j’ai mal à la tête, donc j’ai le Covid’, il faut trouver le juste-milieu. Il faut faire attention sans être anxieux« , recommande Anne-Laure Martinez, infirmière en maison de retraite.