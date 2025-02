Dangers de la consommation directe de cola ou de bière en canette : une possible maladie mortelle

La consommation directe de cola ou de bière à partir d'une canette peut entraîner une maladie mortelle.

Tl;dr Boire directement d’une canette peut causer des maladies graves.

Les canettes peuvent être contaminées par des substances dangereuses pendant le stockage.

Il est recommandé d’utiliser une paille ou un verre pour consommer des boissons.

Consommer des boissons directement à partir de canettes : un risque pour la santé

Tous ceux qui ont l’habitude de boire leur bière ou leur soda directement à partir d’une canette pourraient mettre leur santé en danger. Selon des experts, cette pratique courante pourrait mener à des maladies graves, voire mortelles, à cause des risques de contamination.

Danger de contamination lors du stockage des canettes

Le stockage des canettes dans les entrepôts présente un risque de contamination par des substances nuisibles. En effet, ces récipients ne sont pas nettoyés avant de parvenir aux consommateurs. Ils peuvent être contaminés par des bactéries, des germes et de la saleté lors du transport, du stockage ou de la manipulation.

En outre, les canettes peuvent être exposées à l’urine et aux excréments de rongeurs, ce qui peut causer des infections graves comme la leptospirose.

Conséquences potentielles sur la santé

Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, la leptospirose, causée par la bactérie Leptospira, peut affecter à la fois les humains et les animaux. Bien que certains individus infectés ne présentent aucun symptôme, d’autres peuvent souffrir de maux de tête, de fièvre, de douleurs abdominales et de diarrhée. Dans les cas les plus graves, cette maladie peut entraîner des lésions au niveau des reins ou du foie, des maladies respiratoires, etc.

Précautions à prendre

Pour éviter ces risques, les experts recommandent de prendre des précautions simples lors de la consommation de boissons en canette. Il est conseillé de laver les canettes, de les essuyer avec un chiffon humide ou, mieux encore, d’utiliser une paille.

Boire directement à partir des canettes comporte également d’autres risques, tels que l’exposition à des produits chimiques comme le Bisphénol A (BPA), qui peut contenir des perturbateurs endocriniens. De plus, les bords tranchants des canettes peuvent causer des coupures.

Pour prévenir ces problèmes de santé potentiels, il est préférable de verser la boisson dans un verre ou d’utiliser une paille. Ces mesures simples peuvent aider à éviter les risques sanitaires liés aux surfaces contaminées des canettes.