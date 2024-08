Décès d’un homme au Japon suite à l’ingestion d’un probiotique mortel

Cette histoire tragique met en évidence l’importance d’une approche individualisée de la médecine. Il est crucial de prendre en compte les antécédents et le profil médical du patient avant de prescrire un traitement, même ceux considérés comme bénins comme les probiotiques. Il est également nécessaire de renforcer la surveillance et l’étude des effets secondaires éventuels des traitements contre le Covid-19.

Les médecins ont qualifié sa mort de « premier cas de C. butyricum [bactériémie] lié aux probiotiques définitifs après le traitement de la Covid-19 sévère ». Ce décès soulève ainsi des questions sur l’usage des probiotiques dans le traitement des effets secondaires des médicaments utilisés contre le Covid-19.

Il est important de noter que ce patient avait des antécédents médicaux lourds , dont un cancer du côlon, des douleurs thoraciques, de l’hypertension artérielle et des kystes pancréatiques. Il était également fumeur et consommateur régulier d’alcool.

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

Après avoir été contaminé par le coronavirus, il avait été admis en urgence à l’hôpital où il avait reçu un traitement à base de corticostéroïdes et d’immunosuppresseurs . Cependant, la prise de ces médicaments a entraîné des effets secondaires, notamment une diarrhée traitée avec un probiotique, le CBM 588, couramment prescrit au Japon.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter