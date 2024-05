Découverte révolutionnaire : des scientifiques maintiennent en vie du tissu mammaire pour lutter contre le cancer du sein

Des chercheurs britanniques ont fait une percée majeure en parvenant à préserver des tissus mammaires vivants pendant plusieurs jours. Cette avancée pourrait transformer radicalement la prévention et le traitement du cancer du sein. Quelles pourraient être les implications de cette découverte ?

Tl;dr Des scientifiques britanniques ont réussi à conserver du tissu mammaire vivant pendant une semaine.

Cette découverte pourrait révolutionner la prévention et le traitement du cancer du sein.

La technique permet de tester différents traitements médicamenteux sur du matériel vivant.

La recherche a été financée par l’association caritative Prevent Breast Cancer.

Une percée majeure dans la recherche sur le cancer du sein

Un formidable pas en avant a été réalisé dans le domaine de la recherche sur le cancer du sein. Des chercheurs britanniques ont réussi à conserver du tissu mammaire viable hors d’un corps humain pendant une semaine entière. Cette prouesse, financée par l’association caritative Prevent Breast Cancer, pourrait révolutionner la prévention et le traitement du cancer du sein.

Une nouvelle méthode pour tester les traitements

Grâce à cette technique, développée par l’équipe du Dr Hannah Harrison de l’Université de Manchester, il est désormais possible de tester différents traitements médicamenteux sur du matériel vivant. Le tissu mammaire, conservé dans une solution spéciale sous forme d’hydrogel, maintient sa structure cellulaire et sa capacité à réagir aux médicaments de la même manière que le tissu mammaire normal.

L’impact de cette découverte

Cette avancée représente un réel espoir pour la prévention et le traitement du cancer du sein. Comme l’explique le Dr Hannah Harrison, “cette nouvelle approche signifie que nous pouvons commencer à déterminer quels médicaments fonctionneront pour quelles femmes, en mesurant leur impact sur les tissus vivants”. Cela pourrait permettre d’orienter directement les patientes vers le traitement le plus adapté à leur constitution génétique.

Un enjeu de santé publique majeur

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent en France et constitue la première cause de décès par cancer chez la femme. Malgré une incidence en hausse depuis les années 1990, la mortalité diminue grâce aux avancées de la recherche, comme celle réalisée par l’équipe du Dr Hannah Harrison.