Découvrez la dose hebdomadaire d’exercice nécessaire pour maîtriser votre tension artérielle

Combien d'exercice hebdomadaire est nécessaire pour contrôler votre tension artérielle ? Une étude révèle la réponse.

Tl;dr Une étude récente associe une activité physique maintenue à la prévention de l’hypertension.

Les niveaux d’activité physique ont tendance à diminuer avec l’âge, en particulier chez les personnes noires.

Une activité physique deux fois supérieure à la recommandation minimale pourrait aider à prévenir l’hypertension.

Une activité physique soutenue pour prévenir l’hypertension

Si vous souhaitez vous protéger contre l’hypertension en vieillissant, il est essentiel de maintenir un niveau d’exercice régulier tout au long de votre vie, et particulièrement au cours de la maturité. C’est ce que suggère une étude récente menée par Kirsten Bibbins-Domingo, épidémiologiste à l’Université de Californie à San Francisco, et publiée en avril 2021 dans la revue American Journal of Preventive Medicine.

Des niveaux d’activité physique qui déclinent avec l’âge

La recherche a analysé les habitudes d’exercice de plus de 5 100 adultes. Les niveaux d’activité physique ont tendance à chuter entre 18 et 40 ans, avec une augmentation parallèle des taux d’hypertension. « Près de la moitié de nos participants à l’âge adulte présentaient des niveaux d’activité physique suboptimaux, ce qui était significativement associé à l’apparition de l’hypertension, » a déclaré Jason Nagata, l’auteur principal de l’étude.

Des disparités ethniques

Il est également important de noter que l’étude a révélé des disparités ethniques. À 40 ans, l’activité physique a tendance à se stabiliser chez les hommes et les femmes blancs, tandis que chez les participants noirs, elle continue à décliner. De plus, à 60 ans, entre 80 à 90 % des hommes et des femmes noirs souffraient d’hypertension, comparativement à environ 70% pour les hommes blancs et la moitié des femmes blanches.

