Découvrez le légume méconnu qui protège votre cœur et vos artères!

Il possède la capacité de diminuer de manière significative le niveau de mauvais cholestérol et de triglycérides. Et vous, que faites-vous pour contrôler votre cholestérol ?

Tl;dr Le chou chinois pourrait réduire significativement le mauvais cholestérol et les triglycérides.

Il offre une protection particulièrement efficace pour le coeur et les artères.

Les hamsters ayant consommé 7% de chou chinois présentaient les meilleures performances.

Les résultats doivent être confirmés à plus grande échelle et adaptés à l’homme.

Le chou chinois, un allié pour notre santé cardiovasculaire

Un groupe de chercheurs chinois a récemment mis en lumière les bienfaits d’un légume bien particulier sur notre santé cardiovasculaire. D’après leurs travaux publiés dans la revue scientifique Food & Function, le chou chinois, aussi appelé pak choï, serait capable de réduire significativement le taux de mauvais cholestérol et les triglycérides.

Une expérience sur des hamsters

Ces chercheurs ont basé leurs conclusions sur une expérience menée sur 56 hamsters. Les animaux ont été répartis en plusieurs groupes et ont suivi un régime spécifique pendant 56 jours. Les résultats ont montré que le groupe ayant consommé le plus de chou chinois avait un taux de cholestérol total et de triglycérides significativement réduit par rapport aux autres groupes.

Les atouts du chou chinois

Facile à trouver dans les grandes surfaces, les marchés ou les épiceries asiatiques, le chou chinois se distingue par son goût légèrement épicé et sa texture croquante. Il est très apprécié dans la cuisine asiatique. Les hamsters ayant consommé 7% de chou chinois ont présenté les meilleures performances parmi tous les autres groupes riches en graisses, ce qui laisse penser qu’une consommation régulière de ce légume pourrait être bénéfique pour notre organisme.

Des résultats à confirmer

Il est important de noter que ces résultats prometteurs doivent encore être confirmés à plus grande échelle et adaptés à l’homme. Cependant, le chou chinois, grâce à sa forte teneur en fibres et en antioxydants (polyphénols) pourrait être une excellente alternative pour réduire l’accumulation de cholestérol dans l’organisme et préserver notre santé.