Découvrez les alternatives indiennes au cacao en poudre, tout aussi savoureuses et sans métaux lourds

Laissez tomber la poudre de protéine au chocolat, ces alternatives indiennes au goût similaire sont une meilleure option (et ne contiennent pas de métaux lourds).

Tl;dr Des poudres protéinées populaires contiennent des niveaux élevés de plomb et de cadmium.

Les poudres protéinées organiques et au chocolat sont particulièrement contaminées.

Des alternatives maison et naturelles sont disponibles, notamment à base de Sattu, Ragi ou d’amandes.

La face sombre des poudres protéinées

Les poudres protéinées, prisées par les amateurs de fitness et les personnes soucieuses de leur alimentation, sont souvent teintées de chocolat, mais elles regorgent d’additifs artificiels et parfois même de métaux lourds dangereux. Un nouveau rapport alarmant suggère que certaines de ces poudres contiennent des taux élevés de plomb et de cadmium.

Des métaux lourds dans vos compléments

Selon ce rapport, les poudres protéinées commercialisées comme étant à base de plantes, biologiques et aromatisées au chocolat contiennent des niveaux préoccupants de ces métaux lourds. « La contamination par les métaux lourds est un problème mondial de sécurité alimentaire », a déclaré Jackie Bowen, directrice exécutive du Clean Label Project. Les poudres protéinées biologiques contiennent jusqu’à trois fois plus de plomb et deux fois plus de cadmium que leurs homologues non biologiques. Les poudres au chocolat ont jusqu’à quatre fois plus de plomb et jusqu’à 110 fois plus de cadmium que les poudres à la vanille.

Des alternatives maison saines

Cependant, il est possible de préparer soi-même des poudres protéinées nutritives et délicieuses, sans additifs artificiels ni métaux lourds. Voici quelques suggestions :

Sattu : la superfood indienne

Le Sattu, souvent appelé la « protéine du pauvre », est une superfood indienne traditionnelle faite à partir de chana dal grillé. Riche en protéines, fibres et nutriments essentiels, ce « pauvre homme’s protein » est un complément naturel fantastique.

Poudre de Ragi germée

Le Ragi, une céréale de base dans de nombreux foyers indiens, devient une source puissante de protéines végétales, de calcium et d’antioxydants lorsqu’il germe.

Poudre d’amandes et de noix de cajou

Les amandes et les noix de cajou, riches en graisses saines, en protéines et en vitamines essentielles, peuvent également être transformées en poudres protéinées maison savoureuses.

En somme, même si les poudres protéinées sont pratiques, elles ne sont pas sans risques. Heureusement, des alternatives saines, naturelles et faites maison sont à notre portée.