Six aliments surpassant le poulet en teneur en protéines

Découvrez ces six aliments surprenants qui surpassent le poulet en termes de teneur en protéines

Tl;dr Il existe des aliments plus riches en protéines que le poulet.

Les graines de citrouille, le chana dal, le paneer, le rajma, le soja et le parmesan sont des exemples.

Ces aliments contiennent également d’autres nutriments bénéfiques pour la santé.

Une perspective différente sur les aliments riches en protéines

Lorsque l’on parle de sources de protéines, le poulet est souvent le premier aliment qui nous vient à l’esprit. Cependant, il est important de savoir que d’autres aliments surpassent le poulet en termes de teneur en protéines par 100 grammes. En effet, le sein de poulet contient environ 31 grammes de protéines, mais il existe d’autres alternatives, d’origine végétale ou animale, qui dépassent cette référence.

Des alternatives riches en protéines

Les graines de citrouille, par exemple, sont une mine de protéines avec 37 grammes par 100 grammes. Elles sont également une excellente source de magnésium, de zinc et de bons gras. Elles peuvent être consommées en collation, parsemées sur les salades ou incorporées dans les smoothies.

Le chana dal, un favori de la cuisine indienne, contient 38 grammes de protéines par 100 grammes (non cuit). Il est également riche en fibres, ce qui favorise la digestion et la santé cardiaque.

Options laitières et végétariennes

Du côté des produits laitiers, le paneer offre 40 grammes de protéines par 100 grammes. Il est aussi une excellente source de calcium, essentiel pour la santé des os.

Les haricots rouges (rajma) sont une autre option végétarienne intéressante, fournissant 35 grammes de protéines par 100 grammes (à l’état brut).

Des légumineuses et fromages riches en protéines

Les soja sont également à considérer, apportant 36 grammes de protéines par 100 grammes. Ils contiennent en plus tous les acides aminés essentiels, ce qui en fait une protéine complète.

Enfin, le parmesan n’est pas seulement un excellent complément à vos pâtes, c’est aussi une source importante de protéines avec 35 grammes par 100 grammes. Son contenu en calcium est également bénéfique pour vos os, bien qu’il faille faire attention à sa teneur élevée en sodium.

En somme, il est essentiel de diversifier nos sources de protéines pour une alimentation équilibrée et saine. Il existe une multitude d’options, à la fois végétales et animales, qui offrent une teneur en protéines élevée, en plus de fournir d’autres nutriments bénéfiques pour notre santé.